Shakira ondea la bandera de Guatemala en show de su residencia

Shakira mostró su cariño por la "Manada" de Guatemala ondeando la bandera para que todos la vieran.

Durante su residencia de "Las mujeres ya no lloran" en El Salvador, "La Loba" tomó unos bastones de luz donde se reflejó el azul y blanco y el escudo nacional.

(Foto: Selene Mejía/Soy502)

En el momento en el que la colombiana hizo una recopilación de su música en los 90, al interpretar la canción "Estoy aquí", expresó todo su apoyo al país.

Shakira movió los corazones de muchos en su tercer encuentro con los centroamericanos en el estadio "Estadio Nacional Jorge 'El Mágico' González".

(Foto: Selene Mejía/Soy502)

Miles de guatemaltecos hicieron maletas para presenciar el regreso histórico a los escenarios de "La Loba".

Foto: Selene Mejía/Soy502.

El "Las mujeres ya no lloran tour" inició el 11 de febrero de 2025, Su residencia en Centroamérica es la primera del 2026.

