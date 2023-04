"Orgullosa de ser latina": Así responde Shakira a comentario de Piqué

Shakira respondió de manera contundente a un comentario que Piqué hizo en un en vivo con su amigo y compañero de la King's League, el 'streamer' Gerard Romero.

Piqué habló casi una hora sobre distintos aspectos de su vida, entre todo hubo críticas al seguimiento que el mundo le ha dado a su situación sentimental, además se fue contra su ex, argumentando que era Latinoamericana.

El famoso habló de los ataques que ha recibido en redes raíz de su separación pero llamó la atención un comentario que hizo acerca de la nacionalidad de Shakira:

"Yo te puedo poner el ejemplo con el tema del año pasado, que, bueno, mi expareja pues es latinoamericana... o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles...No me importa nada... no los conozco, es gente que no tiene vida y nunca vas a conocer", cerró.

Además, lanzó una fuerte indirecta contra la colombiana: "Ahora nos dedicamos a 'tirar el beef', no quiero entrar (en detalles), pero también es un tema personal, el tema de 'tirar beef' que está muy bien que es la moda, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le 'tiras el beef'", dijo sin mencionar a Shakira.

Esto molestó a la cantante, quien tomó ese comentario como una ofensa hacia ella y sus fans, por ello no dudó en responder con un post en sus redes:

"Orgullosa de ser Latinoamericana", escribió agregando las banderas de todos los países de habla hispana América, incluyendo a Brasil, donde se habla portugués.

A los fans latinos tampoco les cayó en gracia esto y recalcaron la discriminación que tanto él como la familia de su expareja mostraron durante varios momentos de esta pelea.

"Tras de rata infiel xenófobo. Me haces el favor y te lavas la boca para hablar de los latinos, atrevido", es uno de los comentarios que los internautas escribieron en el post.

