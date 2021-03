La famosa escena del "cruce de piernas" fue grabada sin ropa interior y bajo engaños, según reveló la actriz.



Esta se convirtió en una de las escenas icónicas del mundo del cine. Hace poco, se conocieron revelaciones de la actriz Sharon Stone, quien dice que no le advirtieron que sus genitales quedarían expuestos en la conocida escena del interrogatorio en "Bajos instintos".

En un extracto de su próximo libro de memorias The Beauty of Living Twice, publicado en Vanity Fair, la actriz ganadora del Globo de Oro habló sobre el rodaje del drama de 1992 y dijo que, aunque la película la convirtió en una estrella, la experiencia “aterradora” de interpretar el papel le hizo tener “espantosas pesadillas“.

Stone reveló que le dijeron en el set que se quitara la ropa interior porque “reflejaba la luz” durante la filmación. No se preocupe, le aseguraron, “no podemos ver nada”.

Recordó haber visto la escena del interrogatorio por primera vez. “Después de rodar Bajos instintos, me llamaron para verla, no solo con el director, como era de esperar, dada la situación que nos ha dado una pausa a todos, por así decirlo, sino con una sala llena de agentes y abogados, la mayoría de los cuales no tenía nada que ver con el proyecto“, escribió.

Lo impactante de esta revelación es que, para la actriz, la escena resultó ser mucho más explícita de lo que esperaba, pues reconoce que no sabía que estaba mostrando todo cuando se rodó.

Sharon Stone en la famosa escena. (Foto: revista Vanity Fair)

Al ver que la engañaron, reaccionó de esta manera con el director de la película, Paul Verhoeven: “Fui a la cabina de proyección, le di una bofetada a Paul [Verhoeven], salí, fui a mi auto y llamé a mi abogado, Marty Singer”.

El abogado le indicó que no podían lanzar la película como estaba, que “podía conseguir una orden judicial”.

Sin embargo, Stone finalmente decidió no solicitar una orden judicial sobre la controvertida escena, según el extracto. ”¿Por qué? Porque fue correcto para la película y para el personaje; y porque, después de todo, lo hice”, escribió.

Aquí puedes recordar la escena:

*Tomado de El Universal