Sherwin Williams presenta su pronóstico de color para 2026

Sherwin Williams de Centroamérica presentó su pronóstico anual de tendencias de color Colormix 2026: Antología Volumen Dos, una herramienta para arquitectos, diseñadores y profesionales del color que buscan transformar espacios residenciales o comerciales.

La colección reúne 48 tonos seleccionados a mano, agrupados en cuatro paletas que reflejan una evolución de las familias cromáticas exploradas en la edición anterior:

Tintes Fríos

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Matices Cálidos

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Oscuros Restaurativos

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Neutros Fundamentales

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Cada paleta ofrece una guía práctica para integrar el color en proyectos contemporáneos, brindando a diseñadores, arquitectos y propietarios una dirección cromática adaptable a distintos estilos.

El desarrollo del pronóstico estuvo a cargo del equipo de expertos en color de Sherwin Williams Centroamérica, quienes realizan investigaciones sobre las corrientes globales que influirán en el diseño de interiores y exteriores durante los próximos años.

Colormix es un recurso exclusivo que busca inspirar y apoyar la renovación de espacios, resaltando cómo el color influye en el bienestar emocional, físico y mental de las personas.

“ Con Antología Volumen Dos, continuamos evolucionando la manera en que contamos la historia del color. Este pronóstico va más allá de las tendencias estéticas y explora el impacto emocional y la funcionalidad del color en los espacios. ” María Teresa Umaña , Gerente Regional de Comunicaciones para Sherwin-Williams de Centroamérica.

Los 48 colores de la colección 2026 estarán disponibles en todas las tiendas Sherwin Williams y distribuidores autorizados de la región.

Para conocer más sobre Colormix 2026: Antología Volumen Dos, visita sherwinca.com o las redes sociales oficiales de Sherwin Williams Centroamérica en Facebook, TikTok e Instagram.