Sherwin Williams presenta su pronóstico de color para 2026

Sherwin Williams de Centroamérica presentó su pronóstico anual de tendencias de color Colormix 2026: Antología Volumen Dos, una herramienta para arquitectos, diseñadores y profesionales del color que buscan transformar espacios residenciales o comerciales.
La colección reúne 48 tonos seleccionados a mano, agrupados en cuatro paletas que reflejan una evolución de las familias cromáticas exploradas en la edición anterior:
- Tintes Fríos
- Matices Cálidos
- Oscuros Restaurativos
- Neutros Fundamentales
Cada paleta ofrece una guía práctica para integrar el color en proyectos contemporáneos, brindando a diseñadores, arquitectos y propietarios una dirección cromática adaptable a distintos estilos.
El desarrollo del pronóstico estuvo a cargo del equipo de expertos en color de Sherwin Williams Centroamérica, quienes realizan investigaciones sobre las corrientes globales que influirán en el diseño de interiores y exteriores durante los próximos años.
Colormix es un recurso exclusivo que busca inspirar y apoyar la renovación de espacios, resaltando cómo el color influye en el bienestar emocional, físico y mental de las personas.
Los 48 colores de la colección 2026 estarán disponibles en todas las tiendas Sherwin Williams y distribuidores autorizados de la región.
Para conocer más sobre Colormix 2026: Antología Volumen Dos, visita sherwinca.com o las redes sociales oficiales de Sherwin Williams Centroamérica en Facebook, TikTok e Instagram.