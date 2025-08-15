"Si quiere ser estrella, es su problema", DT del Montreal sobre Olger Escobar

-

El italiano Marco Donadel, técnico del Montreal, de la MLS, no se guardó nada al momento de ser consultado sobre el guatemalteco Olger Escobar, quien recién fue promovido al equipo mayor y vive un gran momento, tras destacar en la Copa Oro 2025.

"Tiene un talento increíble, sobre todo con la zurda. Necesitó tiempo para estar físicamente listo y tener la mentalidad defensiva adecuada. Va como se esperaba, quizás incluso un poco más rápido, pero hay que respetar el proceso", explicó el estratega.

Sobre lo peligroso que puede ser para un jugador tan joven, el que los aficionados lo destaquen constantemente, respondió. "Es normal tener gente de su país que lo apoya, que quiere ser como él. Tiene buena energía y está mejorando rápidamente".

"Pero, en cuanto das el salto al primer equipo, te trato como a un profesional. Ya no te trato como a un sub-17. Si quieren ser estrellas o comportarse como tal, es su problema, no el mío", enfatizó Dunadel.

Este sábado habrá duelo de guatemaltecos en la MLS cuando el Montreal y Olger reciban al DC United de Aaron Herrera.