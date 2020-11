¿Debo vacunarme contra el Covid-19 si ya tuve el virus?

Muchas personas que han resultado infectadas con el Covid-19 y se han logrado recuperar, no saben si deben vacunarse o no contra el virus.

Algunos recuperados consideran que no es necesario vacunarse, pero un médico resolvió esta duda, muy común entre los ya afectados.

Se trata de Enrique Terán, medico PhD en Farmacología y docente de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador.

Él afirma que aún se desconoce cuánto dura la protección natural frente a la infección por el virus SARS-CoV-2.

"Cuando una persona se infectó no sabemos cuánto tiempo queda protegido, tampoco sabemos si puede volverse a reinfectar. Como la mayoría de las personas habrán escuchado, hay pocos casos reportados de reinfección por una cepa del virus, pero no sabemos si es que la misma cepa del virus va a poder reinfectar o no, dado que la enfermedad es relativamente nueva, aún no tenemos esa experiencia", explicó.

El médico indica que aún no hay estudios que determinen qué pasa con quienes ya enfermaron y luego reciben la vacuna. Pero, debido a la disponibilidad que tendrá el medicamento, lo ideal es dar prioridad a quienes no han enfermado.

El experto asegura que las vacunas "no son milagrosas" y la distribución de estas no significará que debemos dejar las medidas como lavarse las manos o usar mascarilla.

"Vamos a tener que seguir por un buen tiempo con el lavado de manos frecuente, evitando las aglomeraciones y manteniendo el distanciamiento social. No habrá forma de que la vacuna pueda cubrir a toda la población inmediatamente y que por lo tanto, produzca inmunidad masiva. Llevará varios meses hasta que esto se consiga y en el intermedio tenemos que seguir cuidándonos, vacunados o no", aseguró el especialista.

