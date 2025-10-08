ENADE: Plataforma de diálogo para el desarrollo de Guatemala

-

Es el foro económico y de desarrollo más importante de Guatemala que congrega al sector empresarial, gubernamental y sociedad civil para dialogar sobre problemáticas nacionales y generar propuestas para su abordaje.

OTRAS NOTICIAS: ENADE 2025 busca atraer inversión extranjera directa para generar empleo

El Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) es el foro anual más relevante de Guatemala, que congrega a empresarios, funcionarios públicos, líderes de la sociedad civil, cuerpo diplomático y expertos internacionales con el propósito de discutir temas de interés nacional.

De acuerdo con la Memoria de Labores 2024-2025 de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), entidad que organiza anualmente el ENADE, a partir del diálogo que promueve, se define una propuesta enfocada en un tema central que contiene los elementos necesarios para el desarrollo económico y social del país.

La relevancia del ENADE radica en su capacidad para generar un compromiso intersectorial que aborde los principales desafíos de la nación y proponga soluciones concretas para la prosperidad y el desarrollo económico.

Agenda política

El foro impulsa una agenda de políticas públicas que busca el fortalecimiento institucional y la resolución de desafíos en áreas críticas como la educación, salud, seguridad e infraestructura.

Al debatir temas fundamentales como la certeza jurídica, la inversión extranjera directa y la infraestructura, el ENADE contribuye a crear las condiciones necesarias para atraer inversión y fortalecer la competitividad del país.

A lo largo de sus dieciocho ediciones, el ENADE ha reflejado las prioridades y desafíos del país, incidiendo en políticas públicas relacionadas con infraestructura, competitividad, educación, empleo, nutrición y seguridad.

Impacto en el desarrollo

El Encuentro ha tenido un impacto positivo en Guatemala al promover la agenda de desarrollo mediante la discusión técnica y colaborativa, logrando incidir en políticas públicas concretas, como el impulso a la Ley de Alianzas Público-Privadas para la infraestructura, la digitalización de trámites y la mejora de la competitividad.

El ENADE promueve el diálogo para atraer inversión nacional y extranjera, especialmente en sectores clave como la energía y la infraestructura.

De acuerdo con Fundesa, el principal desafío es mantener la continuidad de los esfuerzos y las buenas prácticas impulsadas por el ENADE, asegurando la sostenibilidad de las políticas de desarrollo a largo plazo.

A pesar de los avances, la burocracia y la tramitología en diversas áreas continúan siendo un obstáculo para agilizar el desarrollo y la inversión. La superación de estos desafíos es fundamental para la construcción de un país más eficiente, digital y transparente.

Hitos del ENADE

El ENADE comenzó en Chile a finales de los años 80. El primer ENADE en Centroamérica se realizó en el año 2000 en El Salvador. En Guatemala, es organizado por Fundesa con el apoyo de todo el sector empresarial organizado desde 2003.

Desde 2011, se ha convertido en la plataforma de comunicación de la iniciativa Mejoremos Guate, una propuesta de desarrollo económico y social para reducir la pobreza impulsada por el sector empresarial organizado.

La agenda

La propuesta anual se centra en un tema de gran impacto, como lo demuestran las temáticas centrales abordadas:

2025: Empleo y Oportunidades a través de la Atracción de Inversión Extranjera Directa

2024: Certeza jurídica, un estado digital y transparente

2023: Infraestructura para el Desarrollo Humano

2019: De un Estado Líquido a un Estado Sólido

2018: Aquí estamos vivienda

2017: Infraestructura para el Desarrollo

2016: Acortemos la distancia al desarrollo Promoviendo ciudades intermedias

2015: Con un estado bien hecho logramos un Estado de derecho

2014: Seguridad Ciudadana y Cultura de Convivencia

2013: Desarrollo Humano y Paz Social

2012: Démosle Chance a Guate

2011: Reducción de Pobreza: Afrontando el Desafío

2010: Reducción de Pobreza: Nuestro Desafío

2009: Seguridad, Justicia y Desarrollo.

2008: Fortalecimiento Institucional y Desarrollo

2007: Crecimiento y Desarrollo

2006: Inversión y Desarrollo

2004: Competitividad y Desarrollo

2003: Reconciliación, Apertura Comercial y Desarrollo