Gobierno convoca a La Ronda con más de una semana de diferencia

La Ronda cumplirá más de una semana sin llevarse a cabo, luego de los cambios implementados en la Secretaría de Comunicación Social.
OTRAS NOTICIAS: Santiago Palomo deja de ser vocero de Arévalo y se convierte en embajador
La Ronda, espacio institucional dedicado a la atención de medios de comunicación en el Organismo Ejecutivo cuya periodicidad establecida era de cada lunes y, en ocasiones, jueves o viernes, cumplirá una semana sin llevarse a cabo.
Las autoridades de la Secretaría de Comunicación Social (SCSPR) informaron que la próxima conferencia será el próximo 26 de noviembre, nueve días después de la última edición.
Inicialmente, el espacio fue establecido los lunes para dar a conocer la agenda presidencial de la semana a la población, entre otros.
El pasado 17 de noviembre, día en que se celebró la última conferencia, el presidente Bernardo Arévalo anunció el relevo en la SCSPR con la salida de Santiago Palomo, quien fue nombrado embajador en el Vaticano.
Ese día trascendió la designación de Karina García Ruano como sucesora de Palomo.