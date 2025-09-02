Caso Melissa Palacios: las imágenes de la audiencia de María Fernanda Bonilla

-

Así fue captada la acusada del crimen de la joven universitaria, durante la audiencia de etapa intermedia.

En la audiencia de etapa intermedia en el caso de Melissa Palacios, la atención no solo estuvo centrada en las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), sino también en la actitud distante y aparentemente fría de María Fernanda Bonilla, sindicada como principal sospechosa del crimen.

María Fernanda escuchó impasible los argumentos del MP y la querella. (Foto: Wilder López/Soy502)

Maria Fernanda Bonilla pasa por registro antes de ser conducida a las sala de audiencias. (Foto: Wilder López/Soy502)

Mientras en la sala se relataban detalles del hallazgo del cuerpo de la joven universitaria, Bonilla permanecía con la mirada fija en la mesa, evitando cualquier tipo de expresión.

MP reprodujo conversaciones extraídas del celular de la sindicada, donde se evidencia la planificación del crimen. (Foto: Wilder López/Soy502)

Maria Fernada Bonilla en la sala de audiencias del juzgado de Mayor Riesgo C. (Foto: Wilder López/Soy502)

Vestida de forma sobria, sin mostrar signos visibles de alteración, María Fernanda escuchó indiferente los argumentos del MP y la querella, quienes señalaron que el crimen habría sido motivado por celos y resentimiento personal.

María Fernanda Bonilla, sindicada como principal sospechosa del crimen. (Foto: Wilder López/Soy502)

Las cámaras captaron momentos en los que la sindicada cruzaba los brazos, evitaba contacto visual con los presentes y apenas reaccionaba ante las imágenes gráficas mostradas por la fiscalía.

María Fernanda Bonilla es trasladada a la sala de audiencias bajo custodia de los guardias del Sistema Penitenciario. (Foto: Wilder López/Soy502)

Para el querellante adhesivo, no hay dudas: el crimen fue premeditado, brutal y ejecutado con desprecio. "Fue movida por los celos. Eso es lo que revelan las comunicaciones previas y el sitio que eligieron para matarla", indicó.

Maria Fernanda Bonilla utiliza chaleco antibalas como protección a su integridad física. (Foto: Wilder López/Soy502)