Caso Melissa Palacios: las imágenes de la audiencia de María Fernanda Bonilla

Así fue captada la acusada del crimen de la joven universitaria, durante la audiencia de etapa intermedia.
En la audiencia de etapa intermedia en el caso de Melissa Palacios, la atención no solo estuvo centrada en las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), sino también en la actitud distante y aparentemente fría de María Fernanda Bonilla, sindicada como principal sospechosa del crimen.
Mientras en la sala se relataban detalles del hallazgo del cuerpo de la joven universitaria, Bonilla permanecía con la mirada fija en la mesa, evitando cualquier tipo de expresión.
Vestida de forma sobria, sin mostrar signos visibles de alteración, María Fernanda escuchó indiferente los argumentos del MP y la querella, quienes señalaron que el crimen habría sido motivado por celos y resentimiento personal.
Las cámaras captaron momentos en los que la sindicada cruzaba los brazos, evitaba contacto visual con los presentes y apenas reaccionaba ante las imágenes gráficas mostradas por la fiscalía.
Para el querellante adhesivo, no hay dudas: el crimen fue premeditado, brutal y ejecutado con desprecio. "Fue movida por los celos. Eso es lo que revelan las comunicaciones previas y el sitio que eligieron para matarla", indicó.