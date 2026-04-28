Simeone: "¿La Champions? Hay ilusión por lograr el objetivo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, afirmó este martes antes de enfrentarse al Arsenal en la ida de semifinales de Champions que está ilusionado con lograr un "objetivo enorme que el club no ha logrado nunca".
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A las puertas del partido del miércoles en el Metropolitano, Simeone aseguró no sentir presión sino "la ilusión de estar cerca de un objetivo enorme que el club no lo ha logrado nunca".
El Atlético aún busca su primera Copa de Europa tras perder en sendas finales contra el Real Madrid en 2014 y 2016, y anteriormente ante el Bayern Munich en 1974.
"Es extraordinario que el Atlético de Madrid esté en una semifinal de Champions nuevamente después de nueve años, después de en 14 años, hacerlo por cuarta vez", dijo Simeone.
"Es increíble, increíble. y creo que esa fe, esa ilusión, ese contagio que nos transmite nuestra gente nos hará muy bien", añadió el técnico rojiblanco.
El Cholo, no obstante, no pierde de vista el desafío que supone enfrentarse con el Arsenal en semifinales.
"Vamos a enfrentar un partido duro con un rival muy bueno y con una estrategia de pelota parada muy bien trabajada", advirtió.
"Nosotros nos tenemos que preparar bien. Vamos a jugar el partido o queremos jugar el partido que imaginamos y como siempre digo, llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", dijo Simeone.