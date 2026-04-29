Simeone: "Me entusiasma el lindo desafío que habrá en Londres"

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El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Simeone, se mostró "entusiasmado" con la perspectiva de la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones europea, después de empatar 1-1 en la ida ante el Arsenal este miércoles en la capital española.

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"Tenemos un desafío fantástico por delante, que me ilusiona, me entusiasma el lindo desafío de Londres. ¿Qué más lindo hay?", sonrió en la conferencia de prensa postpartido en el estadio Metropolitano.

El Cholo Simeone aplaudió sobre todo a sus jugadores por reaccionar al 1-0 en contra de la primera parte, para conseguir un empate que deja todo abierto en la serie.

"Este equipo no baja los brazos, siempre pelea y se pone de pie ante la adversidad. Perdíamos 1-0 y en el segundo tiempo encontramos la fuerza. Tenemos ahí corriendo a Koke y Antoine (Griezmann), con la edad que tienen (34 y 35 años, respectivamente)", se enorgulleció.

Pensando en la vuelta, el Cholo espera un partido de máxima exigencia, en el que su equipo deberá "elevar el rendimiento defensivo" y donde espera aprovechar la "presión que ellos tienen de ganar la Champions y también la Premier League".

Los argentinos Julián Álvarez y Giuliano Simeone acabaron este miércoles con problemas físicos, pero su técnico confía en contar con todos sus hombres para el partido del próximo martes en Londres.

Afición,



Grizi tiene un mensaje para vosotros pic.twitter.com/YyzlP2Laa8 — Atlético de Madrid (@Atleti) April 29, 2026

"Conociéndoles, el martes estarán todos seguro", respondió con una sonrisa.

Pero ante todo, Simeone quiso dedicar palabras calurosas a sus aficionados.

"Vivir esto es ya increíble y maravilloso. Es un regalo a nuestra gente estar en las semifinales", señaló.

"De hoy me quedo sobre todo con lo vivido antes del partido, con todo la gente recibiéndonos así, después de venir de perder una final (ante la Real Sociedad en la Copa del Rey). Son increíbles", dijo sobre la hinchada rojiblanca.