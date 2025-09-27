Diego Simeone prevé un derbi de alta intensidad ante el Real Madrid

-

De cara a su derbi número 49 como técnico del Atlético, Diego Simeone reconoció la evolución del Real Madrid bajo Xabi Alonso, asegurando que el equipo merengue ha "progresado en su juego colectivo".

"Cuando comienza el partido no importan las diferencias en la clasificación. Con el transcurso del juego, la calidad puede inclinar la balanza hacia el que mejor esté", comentó el argentino, quien anticipa un encuentro "trabado en el medio" en la previa del duelo estelar de la séptima jornada.

❝Creo que va a ser un partido bastante trabado en el medio, donde la circulación y las transiciones van a ser determinantes❞.



— Simeone pic.twitter.com/J5CIpItNkq — Atlético de Madrid (@Atleti) September 26, 2025

Sobre el esperado choque entre goleadores, Kylian Mbappé y Julián Álvarez, el "Cholo" destacó el momento de su compatriota, quien anotó tres goles en la jornada anterior ante el Rayo Vallecano. "A Julián se le ve comprometido con el club y con el equipo. La gente lo aprecia mucho; ojalá él y sus compañeros tengan un gran partido", mencionó.

El plantel rojiblanco realizó un intenso entrenamiento previo al choque de la séptima fecha. (Foto: Atlético de Madrid)

El timonel también subrayó la importancia del aspecto físico para enfrentar a su eterno rival, enfatizando la necesidad de "recuperar de la mejor forma las piernas de los jugadores en esta secuencia tan intensa de partidos", ya que este será el tercero de los cuatro que disputarán en solo nueve días.