Simplificación de trámites, ruta imprescindible para la competitividad en Guatemala

-

La modernización del Estado y la digitalización de los procesos administrativos se han erigido como pilares esenciales para desbloquear el potencial de inversión extranjera directa (IED) y el desarrollo comercial de Guatemala.

La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) ha enfatizado que la digitalización es un "pilar insustituible para convertir a Guatemala en un destino de inversión moderno y competitivo" y un factor crítico para reducir la pobreza". Sin embargo, el camino hacia la eficiencia no está exento de obstáculos.

Históricamente, la alta complejidad de los trámites administrativos ha representado un serio impedimento para la entrada de capital extranjero. De hecho, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Guatemala se posiciona como uno de los países con la mayor cantidad de trámites necesarios para abrir y operar negocios.

Esta situación genera un impacto directo en la capacidad de respuesta y los tiempos que los inversionistas, proveedores o clientes necesitan para concretar negocios.

Simplificación y digitalización

La respuesta a este desafío se articula en una doble estrategia: la simplificación de trámites como paso inicial, seguida de la transformación digital.

Para Jorge Gómez, director ejecutivo de Combex-Im, un depósito aduanero temporal, la simplificación de trámites es de "vital importancia" para el comercio y la competitividad de Guatemala, especialmente para la atracción de inversión extranjera.

Gómez describe el impacto de la actual "tramitología o permisología" en "tiempos y capacidad de respuesta" que se requieren para encontrar un "ambiente propicio para hacer negocios en Guatemala".

(Foto: Shutterstock)

Según el director ejecutivo de Combex-Im, lo que hace falta al país en materia de simplificación es amplio, abarcando desde la homologación interna e interinstitucional hasta la integración de permisos en "ventanillas únicas".

Es indispensable que todas las dependencias del Estado cuenten con los avances tecnológicos y automatización de procesos que son necesarios.

"El reto es la ausencia de una agenda única de todas las dependencias del estado, tanto del ejecutivo, municipales o de otra índole, que permitan poder tener estos avances al ritmo que los guatemaltecos quisiéramos y que el comercio internacional también exige", comentó Gómez.

La digitalización como catalizador del desarrollo

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, refuerza esta visión, asegurando que la digitalización es "la base para poder aumentar la inversión extranjera directa, para poder reducir la pobreza y para poder fortalecer las capacidades de los guatemaltecos". La meta es que los ciudadanos no tengan que "estar perdiendo tiempo en el tráfico, en moverse, en hacer trámites entre diferentes instituciones".

En un evento organizado recientemente por Fundesa, la viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía, Valeria Prado, ha recalcado que "mientras menos trámites, menos burocracia, más fácil es la posibilidad de hacer negocios". El sector público impulsa una agenda de modernización centrada en la transformación digital, la cual busca crear una plataforma digital interoperable que centralice y agilice las gestiones empresariales.

El avance en esta materia ha visto la digitalización de 840 trámites y procesos bajo el amparo de la Ley de Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos. No obstante, el principal reto, que va más allá de la tecnología, es la "resistencia al cambio" tanto en las instituciones públicas como en los usuarios.

La interoperabilidad como mayor desafío

Uno de los mayores obstáculos técnicos y operativos es la interoperabilidad. Zapata destaca que el desafío radica en que físicamente los registros no tengan que estar migrando y moviéndose entre ministerios o a veces incluso dentro de los ministerios, sino que todo pueda trabajarse en línea.

Según el director ejecutivo de Fundesa, esto debe ir acompañado de la posibilidad de pagos en línea y una certificación que garantice también la seguridad digital de los datos" Se requiere una total interoperabilidad entre entidades para poder eliminar trámites presenciales y redundantes.

Actualmente, Guatemala se encuentra rezagada en el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, ocupando el puesto 126 con 0.51 puntos, muy por debajo de líderes regionales como Uruguay, Chile y Costa Rica.

Avances sectoriales y la hoja de ruta

El Organismo Ejecutivo ha comenzado a abordar la problemática en carteras clave cuya eficiencia impacta directamente en la operación empresarial. Estos tres ministerios fueron incluidos en la primera fase del eje de transformación digital del gobierno central.

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) : Se ha priorizado la regulación sanitaria, con la creación del Sistema Nacional de Alimentos Procesados (SNAP-GT) y se espera la puesta en marcha del Sistema Automatizado de Medicamentos (SIAMED-WEB).

: Se ha priorizado la regulación sanitaria, con la creación del Sistema Nacional de Alimentos Procesados (SNAP-GT) y se espera la puesta en marcha del Sistema Automatizado de Medicamentos (SIAMED-WEB). Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) : Se ha implementado el Sistema Ágil de Gestión Ambiental (SAGA) para la recepción electrónica de expedientes. El objetivo es sustituirlo con una nueva plataforma que fortalezca la trazabilidad y eficiencia.

: Se ha implementado el Sistema Ágil de Gestión Ambiental (SAGA) para la recepción electrónica de expedientes. El objetivo es sustituirlo con una nueva plataforma que fortalezca la trazabilidad y eficiencia. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA): Esta entidad lidera una "profunda transformación digital para impulsar la inversión y las exportaciones en el sector agropecuario".

La importancia de la Ventanilla Única

El proyecto de establecer una ventanilla única que facilite el comercio y la inversión se considera vital. Sin embargo, como bien lo señalaba la viceministra de Economía, el primer paso es simplificar el trámite para poder analizar "cuántos pasos tiene, cuánto cuesta y cuánto tiempo toma generar un procedimiento".

Zapata afirma que la creación de estas ventanillas a través de los ministerios es importante para "poder enfrentar una mayor cantidad de volumen". Esto es crucial porque en la medida que Guatemala atrae mayor inversión, habrá más trámites.

Los ministerios deben trabajar para que la digitalización esté acompañada con pagos directos en línea y que eso ayude también a transformar y facilitar los procesos, según el director ejecutivo de Fundesa.

Tanto funcionarios como representantes del sector privado coinciden en que la digitalización exige una planificación meticulosa, protección de datos y una colaboración integral, prestando especial atención a la ciberseguridad desde el diseño inicial. Es significativo acotar el alcance de los proyectos para evitar que se vuelvan inmanejables, costosos o que fracasen, una lección aprendida a nivel global.

La transformación digital en Guatemala es un proceso de largo aliento que requiere un compromiso unificado de todas las dependencias del Estado. La simplificación de la burocracia actual es el vehículo para asegurar que el país aproveche su potencial y se convierta en un destino de inversión más atractivo y competitivo, refieren los entrevistados.