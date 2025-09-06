Caso Melissa Palacios: acusados recusan a jueza que los envío a juicio

-

La jueza Carol Berganza había enviado el pasado martes a juicio a María Fernanda Bonilla por el delito de asesinato dentro del caso por la muerte de Melissa Palacios.

María Fernanda Bonilla y José Luis Marroquín buscan apartar a la jueza Carol Yesenia Berganza, quien los envió a juicio por el delito de asesinato a Melissa Palacios.

La defensa de los acusados, presentó una nueva recusación en contra de Berganza, quien está a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo "C".

Dicha desestimación será elevada a la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo para que sea resuelta.

La recusación en contra de la jueza fue presentada por la defensa de los acusados. (Foto: cortesía)

Por lo tanto, quedó suspendida la audiencia de ofrecimiento de pruebas, la cual estaba programada para el próximo lunes 8 de septiembre.

En contexto:

El pasado 2 de septiembre, durante una extensa audiencia de etapa intermedia, la jueza Carol Berganza, determinó que existen suficientes elementos para abrir juicio por el delito de asesinato en contra de Bonilla y Marroquín, sindicados por la muerte de Melissa Palacios en julio de 2021.

La jueza Carol Berganza envió a juicio a María Fernanda Bonilla y a José Luis Marroquín por el delito de asesinato en el caso de Melissa Palacios. (Foto: Wilder López/Soy502)

La jueza destacó que el Ministerio Público presentó una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos. Se estableció que la sindicada mantuvo comunicaciones previas con la víctima y con Marroquín, lo que evidencia coordinación.

Además, se incorporaron fotografías y registros de telefonía y videovigilancia que ubican a Melissa abordando el vehículo conducido por Bonilla.