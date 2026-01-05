EE.UU. incluye a Guatemala en la investigación contra Nicolás Maduro

-

Un documento publicado por Estados Unidos ha revelado varios detalles sobre la forma en que Nicolás Maduro operaba.

Un documento publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sacó a luz la forma en que Nicolás Maduro, familiares y otros funcionarios operaban para el narcotráfico.

Según el citado documento, funcionarios venezolanos y sus familiares, incluidos Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Adela Flores de Maduro y Nicolás Ernesto Maduro Guerra, alias "Nicolasito" y "El Príncipe", se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas, quienes enviaban cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica, como Honduras, Guatemala y México.

El Departamento de Estado estimó que, para el año 2020, se traficaban entre 200 y 250 toneladas de cocaína anualmente a través de Venezuela, asegura el documento.

"Los cargamentos marítimos eran enviados hacia el norte desde la costa venezolana utilizando lanchas rápidas, barcos pesqueros y portacontenedores".

Mientras que los envíos aéreos a menudo se realizaban desde pistas de aterrizaje clandestinas. También desde aeropuertos comerciales bajo el control de funcionarios gubernamentales y militares corruptos.

Le pagaban a políticos

Según cita el documento, "a través de este narcotráfico, Maduro y miembros corruptos de su régimen facilitaron la corrupción impulsada por el narcotráfico en toda la región.

También asegura que los puntos de transbordo también se basaban en una cultura de corrupción, en la que los traficantes de cocaína pagaban una parte de sus ganancias a políticos que los protegían y ayudaban. Políticos que luego utilizaban esos mismos pagos para mantener y aumentar su poder político.

Asimismo, eran "corrompidos por los traficantes de cocaína, quienes les pagaban para protegerse del arresto y para permitir que traficantes favorecidos operaran con impunidad mientras traficaban cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos".

El informa asegura que así era como los traficantes se enriquecían a sí mismos y a sus benefactores corruptos.

Esta es la copia