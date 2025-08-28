Sin pistas de matanza en velorio de la zona 1 (Video)

-

La matanza se suma a otras diez masacres que se han registrado en el país y han dejado 32 muertos y 24 heridos, de febrero a agosto

A un mes de la matanza en la funeraria de la avenida Centroamérica y 17 calle, zona 1 de la capital, aún no se tienen pistas de quiénes podrían ser los responsables, de acuerdo a la investigación en curso de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público (MP).

El crimen se registró la noche del 29 de julio, cuando familiares, amigos y vecinos velaban a Jeiber Gabriel Vargas Ávila, un supuesto mecánico de motocicletas y pandillero del "Barrio 18", asesinado un día antes, en la zona 9.

Masacres y pandillas

Al respecto, el MP afirma que entre el 90 % y 95 % de estos casos están vinculados a estructuras criminales dedicadas a las extorsiones o rivalidad entre mareros, según los peritajes realizados.

En esto concuerda el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien ha detallado que el 70 % de las muertes violentas en Guatemala está vinculado con maras y pandillas.

"No solo es percepción"

Según el análisis de David Casasola, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), y Stu Velasco, exsubdirector de la PNC, es necesario que las autoridades establezcan mejores líneas estratégicas.

"No solo es percepción, los números señalan que, durante los primeros siete meses de este año, hay un aumento consistente en la cantidad de homicidios", aseguró Casasola.

Por su lado, Velasco consideró: "Es importante anticiparse a la ola de asesinatos, sin justificar que son pandilleros y vendedores de droga, porque las estructuras criminales se han declarado la guerra y están haciendo trabajos de inteligencia no solo para asesinar a rivales, sino también para obligar a la juventud a integrarse y consumir esas sustancias, amenazando la seguridad nacional".