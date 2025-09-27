No habrán reversibles en bulevar El Frutal por fallecido tras accidente de tránsito

-

El tránsito se verá afectado en sectores aledaños.

Un accidente de tránsito dejó un fallecido en el bulevar El Frutal, ubicado en la zona 5 de Villa Nueva, provocando complicaciones en el tránsito.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva ha indicado que se suspende la habilitación de carriles reversibles ante este percance vial.

En el accidente se vio involucrado el conductor de un vehículo de dos ruedas, quien ya no contaba con signos vitales cuando los Bomberos Voluntarios se hicieron presentes.

Tras colisionar con un camión de basura, el conductor perdió la vida. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Esto se dio luego de que el conductor colisionara con la parte trasera de un camión recolector de basura, causándole la muerte.

"Tras el fatal accidente de transito, se cancela la habilitación de carriles reversibles, lo cual, generara tránsito pesado en la zona, por lo que se recomienda el uso de rutas alternas", informó Dalia Santos, vocera de la PMT de Villa Nueva.

De momento el conductor no ha sido identificado. (Foto: Bomberos Voluntarios)

*Con información de Eunise Valdez / colaboradora