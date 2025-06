"Lo que están haciendo conmigo es represalia", dice sindicalista del TSE

-

Una sindicalista del TSE, que admitió haber denunciado un presunto "fraude electoral", fue capturada este martes 17 de junio.

EN CONTEXTO: La FECI ejecuta allanamiento en sede del TSE y captura a líder sindical

En su vivienda, en la zona 3 capitalina, fue capturada la líder sindical del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Angelita Carolina Martínez. Así lo confirmó, a su arribo a la Torre de Tribunales, en la zona 1.

Aunque el Ministerio Público (MP) evitó ofrecer detalles del caso que investiga y por el cual realizó diligencias en la sede del TSE, Martínez habló sobre las razones, que, considera, la llevaron a ser detenida.

Actualmente funge como jefa de la Unidad de Archivo en el ente electoral y, en su momento, presentó denuncias ante la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), enmarcadas en las elecciones celebradas en 2023, narró.

"Yo me imagino que esto es represalia, porque ya no seguí con las denuncias", dijo, al ser abordada por periodistas, y agregó: "Supuestamente, yo era testigo protegido de la FECI, pero me rehusé porque me amenazaron de muerte, entonces me rehusé a declarar".

Tras efectuar diligencias en la sede central del TSE, elementos de la PNC, en coordinación con la FECI, detuvieron a la jefa de la Unidad de Archivo de esa institución. (Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)

¿Qué denunció?

Consultada sobre el hecho que habría denunciado ante la FECI, la sindicalista se limitó a mencionar que "las denuncias fueron en el transcurso del fraude electoral".

Aunque se le preguntó en varias ocasiones qué hecho puntual fue el que denunció, evitó responder. Solo indicó que la integrante de otro sindicato del TSE también presentó denuncias y que ambas eran "testigos protegidos".

Según su relato, ella desistió del proceso, por consejo de su familia. "Me rehusé ya en declarar, porque, tal vez para mucha gente no soy importante, pero para mi familia sí, y les dije que ya no podía seguir con las declaraciones porque tenía amenazas de muerte", expresó.

La entrevistada remarcó: "Yo tengo que demostrar que lo están haciendo conmigo son represalias, represalias, porque yo no soy una delincuente. Simple y sencillamente, no hubiera llegado a hacer lo que llegaron a hacer a mi casa".

Hasta ahora, no se conoce el caso por el cual fue detenida Martínez.