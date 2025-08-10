Un sismo de magnitud 6.1 provoca daños al oeste de Turquía

Las autoridades verifican la situación en diversas regiones para cuantificar los daños.
Un sismo de magnitud 6.1 se sintió el domingo en la región de Sindirgi, en la provincia de Balikesir, en el oeste de Turquía, informó la agencia turca de gestión de desastres (AFAD).
El sismo se sintió en numerosas ciudades del oeste del país, entre ellas Estambul y Esmirna, según las autoridades turcas, que por el momento no han reportado daños ni víctimas.
Las autoridades señalaron que minutos después se produjo una réplica de 4.6.
"Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Logramos rescatar a cuatro personas que se encontraban en un inmueble derrumbado y trabajamos para llegar a dos más. La farmacia situada debajo del edificio resultó completamente destruida. Hay derrumbes en muchos barrios. No hemos recibido noticias de algunos lugares", afirmó Serkan Sak, alcalde de Sindirgi.
En redes sociales se han difundido videos en los que los usuarios mostraron la magnitud del sismo.