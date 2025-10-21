Sistema de baja presión se convierte en tormenta, ¿afectará a Guatemala?

La tormenta tropical Melisa se desplaza a una velocidad de 26 kilómetros por hora.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el sistema de baja presión que se monitoreaba al norte de las costas de Venezuela se ha intensificado a tormenta tropical y fue nombrada Melissa.
Según el reporte oficial, se ubica actualmente en las coordenadas 14.2° latitud norte y 72.6° longitud oeste, desplazándose hacia el Oeste a una velocidad aproximada de 26 km/h, por lo que este sistema no se acercará a Guatemala y no representa peligro para el país.
Además, el Insivumeh detalló que la tormenta se encuentra dentro del área de preaviso (zona color verde) del Plan Operativo de Ciclones Tropicales, y se prevé que en los próximos días continúe su desplazamiento hacia el territorio de Jamaica.
Lluvias persisten
Asimismo, la institución indicó que no existe actualmente ninguna otra zona de monitoreo o sistema que pueda afectar las condiciones del país en los próximos días.
Sin embargo, persisten los pronósticos de lluvias en regiones de la bocacosta, el sur del altiplano central, el sur de valles de oriente y lluvias locales en otros sectores del país.