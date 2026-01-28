Skyline Revelación, la novela que reflexiona sobre la libertad y el destino

-

La novela Skyline Revelación, de Daniel San Juan Rodríguez, surge de una experiencia personal de introspección y duelo, convirtiendo el dolor en una propuesta literaria que explora la responsabilidad que acompaña a la libertad humana en la vida cotidiana.

El escritor guatemalteco Daniel Eduardo San Juan Rodríguez presentó hace algunas semanas su más reciente obra literaria, Skyline Revelación, una novela de ficción que profundiza en los conceptos filosóficos de la libertad humana, el destino y la responsabilidad individual.

La presentación oficial se realizó en diciembre del año pasado (2025) en el Museo Miraflores, marcando un nuevo hito en la trayectoria del autor, quien previamente ha incursionado en la novela gráfica y el cómic, explorando distintos lenguajes narrativos.

Quienes asistieron a la presentación, conocieron la nueva propuesta literaria del autor. (Foto: DanSan-R)

¿Cómo nace?

La historia se centra en una protagonista que decide romper de manera radical con el destino que otros han impuesto sobre su vida.

A través de este personaje, el autor plantea una reflexión sobre la capacidad del ser humano de elegir su propio camino, incluso cuando ello implica enfrentar consecuencias complejas.

Se espera que el escritor guatemalteco trabaje en nuevos proyectos este año. (Foto: DanSan-R)

En palabras de San Juan Rodríguez, "Una vez el hombre tirado al mundo es libre", idea que atraviesa toda la obra y se refuerza cuando afirma que "La protagonista rompe con el destino establecido", desafiando normas, expectativas y estructuras previamente definidas.

La creación del libro está profundamente vinculada a una experiencia personal del autor: la muerte de su segunda hija, la cual marcó un proceso doloroso que lo llevó a una etapa de introspección.

La creatividad del artista se manifiesta en múltiples disciplinas. (Foto: DanSan-R)

Durante su terapia, le recomendaron escribir como una forma de expresión emocional. Inicialmente, surgieron pequeños poemas, que luego dieron paso a dudas, cuestionamientos y reflexiones más profundas, hasta convertirse en la estructura narrativa de Skyline Revelación.

De esta forma, la literatura se convirtió en un medio de sanación y de exploración filosófica.

¿Qué se puede encontrar en esta novela?

Skyline Revelación invita al lector a reflexionar sobre la responsabilidad que acompaña a la libertad. "El libro hace conciencia de la responsabilidad del hombre", señala el autor, quien explica que la obra busca transmitir este mensaje a través de una narrativa clara, accesible y fluida, evitando un lenguaje excesivamente rebuscado.

Esta característica permite que la novela sea leída no solo por adultos, sino también por niños y jóvenes, a quienes se les invita a desarrollar su imaginación y pensamiento crítico desde una historia de ficción.

El autor dialogó con el público sobre el proceso creativo. (Foto: DanSan-R)

Actualmente, la obra está disponible para el público en librerías como Sophos y DeMuseo, en el Fondo de Cultura Económica FCE, zona 1, y también puede adquirirse directamente comunicándose al número 4974 9415.

Con Skyline Revelación, Daniel Eduardo San Juan Rodríguez consolida una propuesta literaria que transforma el dolor en creación, y que invita a los lectores a cuestionar el destino, ejercer su libertad y asumir la responsabilidad que implica ser verdaderamente libres.

Usa el arte pictórico como otra vía de introspección y expresión. (Foto: DanSan-R)

A fondo