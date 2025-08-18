Snoopy celebra 75 años con un especial musical en Apple TV+

Craig Schulz festeja el legado de su padre con un nuevo proyecto.
En octubre se conmemoran 75 años del lanzamiento de la primera tira cómica que Charles Schulz publicó acerca de la amistad entre un perrito de la raza beagle y un niño.
Para celebrarlo, Craig Schulz, uno de los cinco hijos del caricaturista, trae de regreso a los personajes clásicos al dirigir y producir la obra Snoopy presenta: un musical de verano.
"Sentimos que era bueno dar este paso. Ninguno había hecho este género, así que lo tomamos como un desafío", comenta Craig sobre el motivo por el que decidió basar su proyecto en el género musical.
"Es un especial musical sobre la alegría y la magia de los campamentos de verano y la importancia de cuidar lo que amas", dice la sinopsis oficial. El episodio dura alrededor de 40 minutos y ya está disponible en la plataforma de Apple TV+.