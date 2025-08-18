Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Snoopy celebra 75 años con un especial musical en Apple TV+

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
18 de agosto de 2025, 10:30
Snoopy regresa con un especial musical en Apple TV+. (Foto: X)

Snoopy regresa con un especial musical en Apple TV+. (Foto: X)

Craig Schulz festeja el legado de su padre con un nuevo proyecto.

LEE: Encuentran a un perrito idéntico a Snoopy y las redes enloquecen

En octubre se conmemoran 75 años del lanzamiento de la primera tira cómica que Charles Schulz publicó acerca de la amistad entre un perrito de la raza beagle y un niño.

En octubre se cumplen 75 años del lanzamiento de la primera tira cómica de Charles Schulz. (Foto: X)
En octubre se cumplen 75 años del lanzamiento de la primera tira cómica de Charles Schulz. (Foto: X)

Para celebrarlo, Craig Schulz, uno de los cinco hijos del caricaturista, trae de regreso a los personajes clásicos al dirigir y producir la obra Snoopy presenta: un musical de verano.

ENTÉRATE: ¡Snoopy es real! Ella es la doble del famoso perro animado

El especial revive la amistad entre Charlie Brown y Snoopy. (Foto: X)
El especial revive la amistad entre Charlie Brown y Snoopy. (Foto: X)

"Sentimos que era bueno dar este paso. Ninguno había hecho este género, así que lo tomamos como un desafío", comenta Craig sobre el motivo por el que decidió basar su proyecto en el género musical.

"Es un especial musical sobre la alegría y la magia de los campamentos de verano y la importancia de cuidar lo que amas", dice la sinopsis oficial. El episodio dura alrededor de 40 minutos y ya está disponible en la plataforma de Apple TV+.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar