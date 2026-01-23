¡Usaron uniformes de la PNC! "El Soberbio" revela cómo lograron salir de Fraijanes II

"El Soberbio" hizo fuertes declaraciones y detalló qué ocurrió el día que se fugaron de Fraijanes II.
Milton Noel Najarro Mejía, alias "Dark" y/o "Soberbio", uno de los reos fugados de Fraijanes II, reveló durante una audiencia cómo lograron escapar de la cárcel.
El fugado afirmó que el director de Sistema Penitenciario llegó para hablar con ellos y llevaba "una oferta" de parte del ministro de Gobernación y del Presidente Bernardo Arévalo.
La oferta consistía en "que nos fuéramos nosotros, que las cosas iban a estar bien, que no nos iban a perseguir. Que lo que ellos querían era tranquilidad para el país", afirmó.
Según el señalado, todo estaba coordinado con el director de la Policía Nacional Civil, David Boteo, y que el día de la fuga se realizó una requisa, momento que fue aprovechado para que todos los fugados pudieran salir vestidos de policías.
De acuerdo con su declaración, la PNC habría sido quien les envió las patrullas que utilizaron para darse a la fuga.
