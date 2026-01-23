¡Usaron uniformes de la PNC! "El Soberbio" revela cómo lograron salir de Fraijanes II

#AhoraLH | Milton Najarro García, alias "Dark", rindió declaración y aseguró que el día de la fuga de Fraijanes II, salieron vestidos de policía durante una requisa.



"Dark" hace se señalamientos contra el presidente, el director del SP y el director de la PNC.



✍️: Redacción… pic.twitter.com/jyt34xiLSc