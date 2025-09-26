Logró sobrevivir a un primer atentando pero finalmente fue asesinado

Hace dos años fue atacado y sobrevivió, pero esta vez el ataque fue mortal.
OTRAS NOTICIAS: Buscan a joven que salió a trabajar y ya no regresó a casa
Un hombre identificado como José Alesandro Aquino Juárez, de 37 años aproximadamente, fue asesinado a tiros.
El hecho ocurrió en el kilómetro 61.5 ruta a Sacatepéquez.
Según las autoridades, la víctima esperaba a alguien en una esquina cuando fue sorprendida por dos hombres que le dispararon directo a la cabeza.
Bomberos Voluntarios Departamentales llegaron al lugar y constataron que Aquino ya no contaba con signos vitales.
Minutos después llegó su novia, quien afirmó que el fallecido trabajaba como guardia de seguridad.
Ya había sufrido un atentado
De acuerdo a las investigaciones, el pasado 3 de noviembre del 2023, Juarez ya había sufrido un atentado en la cancha del mismo municipio, en donde una persona falleció y dos más resultaron heridos, entre ellos Juarez.
Autoridades afirmaron que esto podría tratarse de una diferencia entre pandillas, sin embargo, las investigaciones continúan.
*Con información de Marzy Ruiz