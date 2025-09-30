Soda Stereo vuelve y agota entradas de su gira 2026

-

Los pioneros del rock latino vuelven con el tour Ecos.

Tras varias semanas de publicaciones misteriosas e intrigantes, la banda argentina ha revelado que volverán a la acción el próximo año.

En un comunicado oficial, los organizadores de la gira titulada Soda Stereo Ecos destacaron que "Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio estarían juntos nuevamente gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras". Todo apunta a que Cerati participará mediante grabaciones, siendo un formato parecido al presentado en el Campo Argentino de Polo en 2021.

Fanáticos celebran el retorno de la icónica agrupación. (Foto: X)

El primer anuncio dio apertura para que Soda Stereo se presente el próximo 21 y 22 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, aunque las entradas se pusieron a la venta el 29 de septiembre y se agotaron en tiempo récord.

Soda Stereo suma nuevas funciones tras el sold out. (Foto: Instagram)

Debido a la alta demanda, la agrupación anunció que regresará a la arena el 6 de abril, llegando a sold out.

Los fanáticos no pueden perderse el regreso triunfal de los pioneros del rock, por lo que optaron por aperturar el 4 de junio y las entradas ya están a la venta a través del sitio web oficial de Movistar Arena.