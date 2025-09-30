Soda Stereo vuelve y agota entradas de su gira 2026

Los pioneros del rock latino vuelven con el tour Ecos.
Tras varias semanas de publicaciones misteriosas e intrigantes, la banda argentina ha revelado que volverán a la acción el próximo año.
En un comunicado oficial, los organizadores de la gira titulada Soda Stereo Ecos destacaron que "Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio estarían juntos nuevamente gracias a la tecnología en un presente que no conoce de fronteras". Todo apunta a que Cerati participará mediante grabaciones, siendo un formato parecido al presentado en el Campo Argentino de Polo en 2021.
El primer anuncio dio apertura para que Soda Stereo se presente el próximo 21 y 22 de marzo de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires, Argentina, aunque las entradas se pusieron a la venta el 29 de septiembre y se agotaron en tiempo récord.
Debido a la alta demanda, la agrupación anunció que regresará a la arena el 6 de abril, llegando a sold out.
Los fanáticos no pueden perderse el regreso triunfal de los pioneros del rock, por lo que optaron por aperturar el 4 de junio y las entradas ya están a la venta a través del sitio web oficial de Movistar Arena.