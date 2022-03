Sofía Arriola, la piloto aviador guatemalteca que surca los cielos del mundo

Sofía Arriola Batres soñaba con volar desde niña y con mucho esfuerzo lo logró. Desde Alemania surca los cielos y demuestra que todo es posible.

Soy502 conversó con la piloto aviador para que compartiera su historia.



“Me fui dando cuenta de la situación de mi familia, las diferencias sociales y lo difícil para una mujer destacar en un mundo dominado por hombres mientras crecía, esto influyó en mi pasado y me convirtió en la persona que soy, pues nunca dejé que esto fuera un obstáculo... mis padres hicieron grandes esfuerzos para que mi hermana y yo tuviéramos una buena educación y gracias a ello estoy aquí”, dijo.

“Mi papá solía llevarme de vez en cuando, después del colegio, al aeropuerto La Aurora a observar aviones y un día saludándolos tras la malla, uno de los pilotos me devolvió el saludo, allí empezó a forjarse mi sueño”.

Sofía estudio Administración de Aviación en el European Institute of Aviation & Business. (Foto: Sofía Arriola)

Sofía estudió en el Colegio Alemán donde recibió una beca en 2015 por rendimientos destacados en el idioma. Así pudo realizar un intercambio y luego regresó a concluir sus estudios en 2016. Se mudó a Alemania al terminar diversificado, su sed de conquistar el aire hizo que buscara alternativas para ingresar a una de las carreras más caras del mundo.

“Amigos y familiares intentaron mostrarme otros caminos y carreras más accesibles pero yo no me di por vencida, envié innumerables solicitudes para trabajar en aerolíneas europeas como asistente de vuelo, mi familia me apoyó y viajé a Alemania a mi primera entrevista, fue intenso, éramos alrededor de 50 aspirantes, 4 fases de calificación y solamente 10 personas serían contratadas”.



“Empecé a aplicar a aerolíneas europeas para ser azafata, pues consideré que era la puerta para entrar al mundo de la aviación. Me aceptaron pocas semanas después de haber ido en persona a un Assessment Center (entrevista de evaluación situacional), compitiendo por muy pocos puestos en la aerolínea junto a una gran cantidad de candidatos. En marzo 2017, al final de un proceso largo, me mudé a Alemania”, contó.

Sofi desea que más jóvenes cumplan su sueño en la aviación. (Foto: Sofía Arriola)

“En la primera fase de entrevista tuve que dominar la historia y política actual de Alemania, conocimientos generales del país, matemáticas, física fundamental y problemas de solución lógica. Las siguientes tres fases eran juegos y entrevistas psicológicas, las superé todas, hasta que quedamos solo 15 personas, días después, me llamaron confirmándome que había obtenido el puesto y mi entrenamiento empezaría dos meses después”.

Así ingresó a su primer trabajo como azafata en una aerolínea alemana llamada Condor, “comencé a trabajar y experimentar la vida en la aviación como parte de la tripulación de vuelo”.

Sofía fue azafata de la aerolínea alemana Condor. (Foto: Sofía Arriola)



“La carrera de piloto aviador comercial es complicada y los costos son muy altos, dos años antes de graduarme de diversificado comencé a informarme de los requerimientos para lograr mi meta”.



Sofía ya tenía trabajo pero otro obstáculo que debía superar era su permiso para laborar en el país europeo.

“Tuve que atrasar mi entrenamiento con la aerolínea por dos meses y por 4 meses luché y jamás imaginé lo difícil que era obtener una visa con pasaporte guatemalteco, me la negaron 5 veces pero con apoyo de mis padrinos de intercambio logré obtener el permiso”.

La guatemalteca estuvo dos años como stewardess y conoció distintos destinos del mundo ahorrando pata usar el dinero para costear su carrera, ese tiempo vivió en ‘Worms’ una pequeña ciudad a las afueras de Frankfurt.

Sofía combinó sus estudios de piloto aviador con su trabajo como stewardess. (Foto: Sofía Arriola)



Su meta para ser piloto aviador estaba cada día más cerca al ingresar al ‘European Institute of Aviation & Business’, también acumuló horas de vuelo en Estados Unidos en el ‘Florida Flight Training Center’.



“Combiné mi entrenamiento de piloto con mi carrera universitaria pues también estudié ‘Aviation Management’ (administración de aviación), al mismo tiempo tenía un trabajo de medio tiempo para pagar mis gastos. Fueron 3 años y medio, ya que mi carrera en la U dura 6 semestres obligatorios (3 años mínimo)".



“Ahorré para mis horas de entrenamiento de vuelo y los costos de mi carrera, hasta ahora no he dejado de trabajar, ya que los gastos son muchos, no hay un tiempo exacto para profesionalizarse como piloto como en otras carreras, cada persona lo hace al ritmo que pueda pagar las horas de vuelo”, contó.



Acerca de su experiencia dijo:



“El vuelo más largo que he tenido como piloto ha sido de California a Florida, en Estados Unidos en un avión Cessna 172, junto a otro piloto. Fue una travesía, crucé el país completo del Oeste al Este. La mayoría de mis horas de vuelo ha sido en Estados Unidos, pero también cuento con una buena cantidad en Alemania. En un futuro no muy lejano espero volar pasajeros en viajes intercontinentales”, comentó.

La única latina en su grupo de estudiantes de aviación:



"Un 6% de los pilotos en el mundo son mujeres, aún es una profesión gobernada por hombres, pero cada año conozco a más que quieren ser piloto.



Cuando era niña no ponía atención a ello, sin embargo siempre pensé que algún día iba a demostrarle a otras personas que solo porque un espacio esté dominado por un grupo específico, no significa que alguien no pueda llegar y demostrar lo contrario, mi frase favorita es: ‘Cuando todo parezca estar en tu contra, recuerda que lo aviones despegan con el aire en contra, no a favor’ de Henry Ford".

Sofía es una de las pocas mujeres piloto. (Foto: Sofía Arriola Batres)



Acerca de su experiencia como latina y guatemalteca contó:



“Lastimosamente la mayoría no tiene idea de dónde está Guatemala, muchos la han confundido con ciudades de África así que la conversación se convierte en una pequeña clase de geografía e historia, en donde las personas siempre escuchan atentamente acerca de nuestro bello país".



"Ser de Guatemala y estar en la aviación en el extranjero es algo especial, quiero ayudar a quienes como yo no saben por dónde empezar, cómo pueden encontrar y abrir las puertas a ese sueño en algún lugar de Guatemala”.