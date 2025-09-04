Accidente de tránsito deja heridos. varios soldados en Petén

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron de un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 403 ruta a Flores, Petén.

Dicho accidente se vio protagonizado por un camión que trasladaba a elementos del Ejército de Guatemala.

Según se dio a conocer, el piloto perdió el control del mismo, provocando que se saliera de la cinta asfáltica.

Bomberos Municipales Departamentales atendieron a los heridos en el lugar. (Foto: Asonbomd)

Al lugar se hicieron presentes las unidades de la Estación de Dolores de los bomberos, quienes asistieron a varios soldados que mostraban heridas menores.

Se trasladó a un paciente a la emergencia del Hospital de Poptún para que recibiera atención médica necesaria, según informaron las autoridades.

Uno de los soldados que resultaron heridos, tuvo que ser trasladado al Hospital de Poptún. (Foto: Asonbomd)