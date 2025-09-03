Sorprenden a joven manejando vehículo robado en Amatitlán

La captura se realizó horas después de la denuncia.
Un joven de 22 años identificado como Santos "N", fue detenido en el puente La Gloria de Amatitlán, mientras conducía un atomovil robado.
Según el informe oficial la Policía Nacional Civil (PNC) recibió una denuncia sobre el robo de un vehículo de forma violenta por sujetos armados la noche del martes 2 de septiembre.
El robo se realizó en la entrada de San José, Bárcenas, zona 3 de Villa Nueva.
Horas después del robo, tras activar los protocolos de búsqueda, la PNC logró localizar el vehículo y en Amatitlán, el que era conducido por Santos N.
Asimismo, la PNC informó que el detenido presenta antecedentes por por faltas contra el orden público, registrado el 5 de marzo de 2022.
Santos quedó a la disposición de las autoridades.