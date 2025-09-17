Sentencia absolutoria para Paola Pimentel por inexistencia de daño a víctimas

-

Pimentel fue absuelta al no comprobarse daño a víctimas ni revelación de información sensible.

Otras noticias: Inicia juicio contra exfiscal de FECI señalada de revelar información confidencial

La jueza Patricia Veras resolvió dictar sentencia absolutoria a favor de la exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) Paola Pimentel, al determinar que el hecho delictivo atribuido no corresponde a las evidencias presentadas durante el juicio.

La juzgadora resolvió que el proceso no señaló daño alguno causado a personas, ya que no se presentó algún testigo que relatara hechos o que fuera reconocido como agraviado.

Además, Vera señaló en su resolución que se comprobó que la información supuestamente revelada no comprometía la integridad ni la vida de víctimas. En el caso de María Melgar, hija del general Erick Melgar Padilla, únicamente consta una denuncia contra la exfiscal, sin mayor sustento probatorio.

Paola Pimentel tras escuchar la sentencia absolutoria por inexistencia de daño a víctimas. (Foto: Redes Sociales)

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 25 de septiembre.

"Decisión justa"

Tras ser absuelta, Paola Pimentel expresó que el proceso afectó su reputación y trabajo de muchos años. Señaló que está muy agradecida con la jueza por una decisión justa, que le da esperanza de que todavía hay justicia en Guatemala.

El caso se remonta a las investigaciones relacionadas con el general Erick Melgar Padilla, en el expediente conocido como "Manipulación de la Justicia", un proceso que evidenció posibles acciones para desviar o interferir con una investigación penal en el asesinato del padre del general, José Armando Melgar Moreno.

Según la acusación, Pimentel habría revelado detalles reservados sobre las diligencias del caso mientras laboraba en la FECI, en ese entonces, dirigida por Juan Francisco Sandoval. El MP sostiene que la exfiscal actuó fuera de los protocolos institucionales y sin autorización, al compartir información con actores externos.

Última palabra

En su declaración final, Pimentel señaló: "El Ministerio Público hizo caso omiso a las diligencias que yo presenté; jamás prestó atención, y eso me queda claro tanto en lo penal como en lo administrativo".

En la etapa de conclusiones, la jueza le otorgó tiempo a Pimentel para hacer su última petición antes de dictar sentencia. (Foto: Wilder López/Soy502)

Añadió que desde el 13 de septiembre de 2024 se encuentra suspendida de sus labores, sin ingresos y sin posibilidad de trabajar, como resultado de lo que calificó como una interpretación errónea del Código Procesal Penal.

"No aclaran que el delito por el que se me señala aparece mencionado en el capítulo de delincuencia organizada, que se refiere a estructuras que se reúnen con el fin de cometer crímenes graves. Aplicar eso a mi caso es aberrante", expresó.

Paola Pimentel, exfiscal de Feci, se dirige a la jueza para su ultima petición antes de dictar la sentencia. (Foto: Wilder López/Soy502)