Solo falta Nathaniel Mendez-Laing para que la Sele se complete

Cinco de los seis legionarios que el técnico mexicano Luis Fernando Tena convocó para los juegos ante El Salvador (jueves) y Panamá (lunes) se unieron a los entrenamientos de la Selección Nacional y completaron su primera práctica este lunes por la tarde.

La Bicolor intensificó su preparación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) sin acceso a los medios de comunicación. Nicholas Hagen, Aaron Herrera, Olger Escobar, Arquímides Ordóñez y Rubio Rubín trabajaron con el grupo.

El único que no se integró fue el delantero Nathaniel Mendez-Laing, del Milton Keynes Dons, de Inglaterra, debido a que tuvo problemas en su traslado al país. Su llegada estaba prevista para el domingo, pero habría arribado este lunes por la noche.

Día clave

Ya con el grupo completo, Tena empezará a trabajar con el once titular que pondrá ante los salvadoreños este martes.

Se sabe que José Pinto, José Morales y Stheven Robles, quienes habían presentado molestias físicas al inicio de la semana pasada, se han recuperado y son opción para el estratega.

El mexicano mantendría la base que le dio resultados en la Copa Oro 2025 y solo se pone en duda si Mendez-Laing, que no estuvo en el torneo, se gana el puesto como titular o le tocará esperar en el banquillo. Su llegada tarde a la concentración le restaría oportunidad.