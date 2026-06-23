Sorprenden a mujeres robando ropa en un centro comercial

Las prendas que pretendían robar están valoradas en más de Q7 mil.
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Dos mujeres fueron capturadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en un centro comercial de la zona 3 de Quetzaltenango, tras ser sorprendidas robando ropa interior valorada en Q7 mil, de un local comercial.
Las detenidas fueron identificadas como Sayra "N", de 39 años, y Mildred "N", de 37 años, quienes fueron denunciadas por el propietario del negocio.
De acuerdo a la investigación, ambas se hicieron pasar como clientes para poder esconder varias prendas, pero al ser descubiertas por el dueño, fueron denunciadas.
Quetzaltenango es uno de los departamentos con mayor actividad económica fuera de la capital, lo que atrae a bandas dedicadas al robo hormiga.
La PNC ha reforzado la Comisaría 41 para responder a denuncias ciudadanas y reducir la incidencia criminal en comercios de la zona 3.