Iga Swiatek cae en octavos de final y aumenta la lista de sorpresas en Roland Garros

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Roland Garros sigue acumulando sorpresas tras la jornada de este domingo.

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La polaca Iga Swiatek, cuatro veces campeona del torneo y tercera del ranquin mundial, quedó eliminada en los octavos de final al caer por 7-5 y 6-1 ante la ucraniana Marta Kostyuk.

La derrota de Swiatek se suma a las tempranas eliminaciones de otras figuras como Jannik Sinner, Novak Djokovic y Coco Gauff. Kostyuk, reciente campeona en Rouen y Madrid, mantiene además su invicto sobre tierra batida esta temporada.

❌ OTRA EX CAMPEONA DE #ROLANDGARROS, ELIMINADA.



Marta Kostyuk fue la encargada de mostrarle la puerta de salida a Iga Swiatek con un 7-5 y 6-1 en los octavos de final.



La ucraniana espera por Svitolina o Bencic. pic.twitter.com/S5XCBrtIR6 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 31, 2026

En el cuadro masculino, el español Rafa Jódar protagonizó una gran remontada para avanzar a cuartos de final. El joven de 19 años venció a su compatriota Pablo Carreño por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2, convirtiéndose en el único representante español que sigue en competencia.

COMEBACK RAFA



Jodar is into his first Grand Slam quarter-final! #RolandGarros pic.twitter.com/9OJSX52d11 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 31, 2026

Su próximo rival será el alemán Alexander Zverev, quien superó al neerlandés Jesper De Jong por 7-6 (7/3), 6-4 y 6-1 para mantenerse en la lucha por el primer Grand Slam de su carrera.

En la rama femenina, Ucrania tiene asegurada una semifinalista, ya que Kostyuk se enfrentará en cuartos de final a su compatriota Elina Svitolina, quien remontó ante la suiza Belinda Bencic.

Además, la rumana Sorana Cirstea avanzó tras derrotar a la china Wang Xiyu y se medirá con la rusa Mirra Andreva.