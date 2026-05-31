Capturado en Playa Grande, Ixcán, Quiché, es trasladado vía aérea a la capital

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Capturado con fines extradición en Playa Grande, Ixcán, Quiché es trasladado vía aérea a la capital para continuar con el proceso legal ya que es requerido por la justicia estadounidense por delitos relacionados al narcotráfico.

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Tras su captura, Jesús Antonio Villalobos Barreto, de 47 años de edad, alias "Miguel Ángel Landeros", "Chuma", y " Miguelón", fue trasladado vía aérea a la capital, en donde deberá continuar con los procesos legales respectivos para su extradición, pues requerido por la justicia estadounidense por su presunta participación en delitos relacionados con el narcotráfico.

Villabos Barreto fue capturado ayer, por investigadores de la Subdirección General de Análisis de Investigación Antinarcótica (SGAIA), de la Policía Nacional Civil (PNC), en un operativo realizado en la aldea Playa Grande, Ixcán, Quiché, se convierte en el extraditable número 27.

Alias "Miguel Ángel Landeros", es requerido por la justicia de Estados Unidos, según orden del 22 de abril de 2026 por los delitos de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilógramos o más de cocaína, así como por la fabricación y distribución de cinco kilógramos con conocimiento e intención de que fuera introducida ilegalmente a territorio estadounidense.

Extraditables

El pasado 21 de mayo, las autoridades policiales reportaron la captura del extraditable 26 en un operativo efectuado en la aldea Shinshin, Gualán, Zapaca, donde se logró la aprehensión del ciudadano venezolano-español, Isaac Antonio Solís Figueroa, de 23 años.

Solís Figueroa es requerido por las autoridades españolas por una orden girada por un por un juzgado guatemalteco desde el 19 de mayo, para que responda por el delito de homicidio.

Entre las 27 personas capturadas con fines de extradición, 17 eran buscadas por narcotráfico, mientras que las otras 10 fueron señalados por otros delitos.