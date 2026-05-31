Los San Antonio Spurs vencen al Thunder y avanzan a las Finales de la NBA

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Los San Antonio Spurs regresaron a las Finales de la NBA tras imponerse este sábado 111-103 al Oklahoma City Thunder en el séptimo y decisivo juego de la final de la Conferencia Oeste.

Guiados por los 22 puntos del francés Víctor Wembanyama, los texanos conquistaron su séptimo título de conferencia y aseguraron su primera aparición en la serie por el campeonato desde la temporada 2013-14, cuando ganaron su último anillo.

El Thunder, liderado por los 35 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, se mantuvo en la pelea hasta los minutos finales, pero San Antonio respondió en los momentos clave con los aportes de Julian Champagnie, que sumó 20 unidades, y Stephon Castle, que agregó 16. La puntería desde la línea de tres puntos también fue determinante para sellar el triunfo visitante.

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Wembanyama, elegido Jugador Más Valioso de las Finales del Oeste, volvió a marcar la diferencia para unos Spurs que completan una notable transformación tras haber quedado fuera de los primeros planos la temporada pasada.

Ahora, San Antonio dispondrá de cuatro días de descanso antes de enfrentar a los New York Knicks en las Finales de la NBA. La serie, pactada al mejor de siete partidos, comenzará este miércoles (6:30 p. m.) en el Frost Bank Center, donde los Spurs contarán con la ventaja de localía.