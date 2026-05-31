MAGA activa plan preventivo para mitigar impacto de la canícula prolongada

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La estrategia que desarrolla las autoridades está focalizada en las familias rurales.

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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) anunció la activación de una serie de acciones preventivas para proteger a productores agrícolas y atender a las familias que podrían verse afectadas por la canícula prolongada prevista para los próximos meses.

La estrategia busca reducir los efectos de la variabilidad climática sobre la producción agrícola y fortalecer la capacidad de respuesta de las comunidades rurales ante escenarios de sequía, especialmente en las áreas más vulnerables del país.

Entre las principales medidas destaca la disponibilidad de 106,610 raciones de alimentos que serán distribuidas a familias en condición de vulnerabilidad, de acuerdo con los protocolos establecidos por el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (VISAN).

El objetivo es brindar apoyo inmediato a los hogares que enfrenten dificultades para garantizar su alimentación debido a la reducción de cosechas o la escasez de lluvias.

Además de la asistencia alimentaria, el MAGA fortalecerá el acompañamiento técnico a productores mediante asesoría especializada orientada a mejorar el manejo de cultivos y promover prácticas agrícolas que permitan enfrentar de mejor manera los efectos de la sequía.

La entrega de alimentos formará parte de la estrategia para amortiguar los daños de la sequía. (Foto: MAGA / Soy502)

La estrategia institucional incorpora un modelo de Acciones Anticipatorias que sustituye el enfoque tradicional basado únicamente en la respuesta a emergencias.

Este esquema se fundamenta en evidencia científica y sistemas de alerta temprana que permiten identificar riesgos con anticipación y activar protocolos antes de que las condiciones alcancen niveles críticos.

Según la cartera agrícola, este mecanismo facilitará la toma de decisiones preventivas frente al riesgo hídrico y contribuirá a reducir las pérdidas que suelen registrarse cuando los fenómenos climáticos extremos afectan la producción de alimentos.

Como parte de las medidas de adaptación, el ministerio impulsa proyectos de siembra y cosecha de agua de lluvia para fortalecer la disponibilidad del recurso hídrico en las comunidades rurales.

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Entre estas iniciativas figura el Programa Suelos y Agua para el Futuro, desarrollado bajo el diseño hidrológico Keyline, una metodología enfocada en mejorar la captación y conservación de agua en terrenos agrícolas para incrementar la resiliencia productiva.

El plan también contempla la continuidad del seguro agrícola, una herramienta diseñada para reducir las pérdidas económicas que enfrentan los productores cuando fenómenos climáticos afectan sus cultivos.

La medida cobra especial relevancia para los agricultores de subsistencia, quienes dependen directamente de sus cosechas para garantizar la alimentación y los ingresos de sus familias.

Las acciones se desarrollan en un contexto de preocupación por los pronósticos climáticos que advierten sobre la posibilidad de una canícula prolongada durante la temporada lluviosa.