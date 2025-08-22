¡Decomisan uniformes! MP hace allanamientos por irregularidades en compras del Mingob

-

El MP realiza seis allanamientos por posibles actos de corrupción en la compra de uniformes para el Ministerio de Gobernación.

Este viernes 22 de agosto, el MP efectúa seis allanamientos como parte de una investigación por posibles actos de corrupción en la compra de uniformes para el Ministerio de Gobernación.

Seis diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia como parte de una investigación en curso. (Foto: Ministerio Público)

La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en coordinación con la Fiscalía Regional Metropolitana y con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), realiza seis diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia como parte de una investigación en curso.

Operativo del MP busca indicios de corrupción en compra de uniformes. (Foto: Ministerio Público)

Las acciones se desarrollan en seguimiento a posibles irregularidades en la adquisición de uniformes para el Ministerio de Gobernación, informó el Ministerio Público (MP).

Según la institución, las diligencias se llevan a cabo bajo el marco de sus facultades legales, con el objetivo de recolectar indicios que permitan esclarecer hechos presuntamente vinculados a actos de corrupción y operaciones financieras irregulares.

El MP no ha revelado si existen personas detenidas o empresas específicas bajo investigación. (Foto: Ministerio Público)

Hasta el momento, el MP no ha revelado si existen personas detenidas o empresas específicas bajo investigación, pero se prevé que se amplíe la información conforme avance el análisis del material incautado.