Sospechoso de la muerte de María González es guatemalteco

Juan Carlos García Rodríguez quien recibió cargos por la violación y asesinato de la pequeña María González es guatemalteco.

La policía de Pasadena, Texas informó que García Rodríguez es guatemalteco e inició una búsqueda para dar con su paradero hasta que fue capturado la noche del sábado 19 de agosto.

El sospechoso considerado como persona de interés fue detenido en Luoisiana, Estados Unidos. Las autoridades dieron con él luego de encontrar una llave en la escena del crimen, que coincidió con la puerta del hogar donde él vivía.

Juan Carlos fue detenido por el Departamento de Policía de Shreveport, Louisiana donde permanece bajo custodia, el pasado viernes fue declarado persona de interés en el caso, desde entonces los investigadores obtuvieron pruebas adicionales que lo vinculan con la muerte de María.

María Elena González fue asesinada el 12 de agosto luego de haber sido abusada sexualmente cuando se encontraba sola en el apartamento donde vivía con su padre ubicado en Pasadena, Texas.

La niña de 11 años y su padre Carmelo González llevaban 2 meses de haberse mudado a la ciudad para unirse a otros familiares tras haber residido en Miami, el día de su muerte envió un mensaje de voz a su padre a quien le contó que estaban tocando la puerta.

Carmelo le dijo que no abriera y después trató de comunicarse de nuevo con ella pero no contestó, así que solicitó apoyo a Reginaldo Gonzalez, un miembro de su familia, para ir a buscarla pero él no la encontró.

El hallazgo:

Cuando Carmelo regresó a su apartamento él y Reginaldo empezaron a buscarla y ocurrió el macabro hallazgo: el cuerpo estaba en dos bolsas de plástico, que a su vez estaban metidas an una canasta de ropa, debajo de la cama.

Según el médico forense del condado Harris, la pequeña murió de asfixia por estrangulamiento y lesiones en la cabeza y el cuello, además de haber sido agredida sexualmente.