"Soy inocente" asegura acusado del secuestro de Julio Amílcar Martínez

-

Por segunda ocasión se suspendió la audiencia de etapa intermedia en contra de cinco personas acusadas del secuestro de Julio Amílcar Martínez.

Te interesa: Exigen justicia por el secuestro de Julio Amílcar Martínez

Julio Amílcar Martínez fue secuestrado en mayo de 2025 y aunque la familia pagó parte del rescate, hasta el momento se desconoce su paradero.

Por este caso, cinco personas están ligadas a proceso penal por el delito de plagio secuestro. Entre los sindicados está Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, presunto líder de la banda y amigo de la víctima.

La audiencia programada para este 15 de abril se suspendió, al salir de la misma, Girón Castañeda, aseguró ser inocente.

"Somos señalados, pero para eso es que estamos en esta audiencia. Es el juez el que determine y vean ellos que están completamente equivocados", dijo.

Al ser cuestionado sobre los indicios en su contra, entre estos, que habría dado seguimiento y vigilancia a la víctima, Girón Castañeda, aseguró que eran especulaciones.

Posteriormente manifestó que se siente "completamente inocente".

Por último dijo que durante los años en los que sostuvo la amistad con Julio Amílcar, nunca tuvieron una discusión o pelea.

Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda acusado del secuestro de su amigo Julio Amílcar Martínez, asegura ser inocente.



El secuestro se registró en mayo de 2025, hasta el momento se desconoce el paradero de la víctima.



Video: Wilder López/Soy502 pic.twitter.com/HNvmXMvCTr — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 15, 2026

Familia pide justicia

La familia de Julio Amílcar sigue buscando justicia.

"Una persona allegada a él, una persona que se hace o se hizo llamar su amigo, lo secuestró. Ya son 11 meses de tener a la familia con un dolor inmenso, con una desesperación de no saber dónde está mi hermano", dijo Mario Martínez, gemelo de la víctima.

Espera que el proceso penal avance, y que se castigue a quienes secuestraron a su hermano.

"Pedimos justicia, pedimos, solicitamos, exigimos justicia, que se haga justicia, que la gente que meditó, pensó en hacer daño, sepa que no es nada más que tenemos una ley, tenemos justicia, que se haga valer. Una acción tiene una consecuencia, eso es lo que queremos ver", explicó.

Además, aún guardan la esperanza de encontrar a Julio. "Como prioridad principal, saber dónde está mi hermano, que mi hermano pueda regresar, en el bendito nombre de Dios, que pueda regresar con su familia, al seno de su familia", agregó.

La familia de Julio Amílcar Martínez pide justicia.



El odontólogo fue secuestrado en mayo de 2025, la familia pagó parte del rescate, pero ya no supieron de él.



Cinco personas están acusadas del hecho criminal.



Video: @wilderlopezc pic.twitter.com/rQDTM2jKGc — Dulce Rivera (@drivera_soy502) April 15, 2026

La audiencia programada para este 15 de abril se suspendió por ausencia de uno de los abogados defensores y quedó programada para el próximo 20 de abril.