Exigen justicia por el secuestro de Julio Amílcar Martínez

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Cinco personas enfrentan proceso penal por el secuestro del odontólogo Julio Amílcar Martínez. La familia de la víctima exige justicia, mientras la defensa propone modificar delitos.

A las afueras de la Torre de Tribunales, un grupo de personas exige justicia por el caso del odontólogo Julio Amílcar Martínez, secuestrado en mayo de 2025, y cuyo paradero aún se desconoce.

La manifestación pacífica se realiza en un día clave, debido a que en el Juzgado de Mayor Riesgo B, está programada la audiencia de etapa intermedia en contra de cinco sindicados en el caso.

El juez Eduardo Orozco deberá escuchar la acusación final del Ministerio Público y resolver si los envía a juicio por plagio o secuestro.

Además, han advertido, que la defensa de los acusados, busca una modificación de delito, a lo cual se oponen debido a que "se pagó rescate, hubo negociación y la víctima estuvo privada de su libertad".

Cinco personas están acusadas del secuestro de un odontólogo. (Foto: Wilder López/Soy502)

El caso

El doctor fue secuestrado en mayo de 2025 cuando se dirigía hacia su clínica. Se cree que fue privado de su libertad cuando se conducía por una ruta de Villa Canales.

Ese mismo día, la familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigían Q5 millones a cambio de su liberación.

Por varios días, la familia recibió mensajes y videos como "prueba de vida", mientras negociaban el rescate.

La familia pagó un monto elevado para que Julio Amílcar fuera liberado, pero tras el pago, dejaron de recibir las llamadas.

En agosto del año pasado, la Fiscalía contra el Delito de Secuestro, realizó varios allanamientos y reportó la captura de cinco personas, entre estas, un amigo de la víctima.

La investigación arrojó que Julio Leonardo Alejandro Girón Castañeda, lider de la banda y amigo de la víctima, vigiló por varios días al odontólogo.

Mientras que los otros implicados tuvieron un rol importante: Juan Ubaldo Tzun Castillo, habría recogido el dinero del rescate; Julio Oswaldo Tzun, Paola Isabel de Tzun y Carlos Antonio González, colaboraron con el secuestro.