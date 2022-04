"Soy víctima de abuso doméstico": así concluyó Johnny Depp su testimonio

El actor Johnny Depp terminó su testimonio en el juicio por difamación contra su exesposa Amber Heard explicando que era víctima de violencia doméstica.

Durante el último de día de interrogatorio, Johnny Depp, quien demanda a Heard por 50 millones de dólares, fue cuestionado nuevamente sobre su abuso de alcohol.

"La señorita Heard no era la única que tenía problemas con el consumo de alcohol ¿correcto?.

"Si alguien tuvo problemas por mi consumo de alcohol en cualquier momento fui yo, a la única persona que he abusado en todo momento fui yo".

Luego de mostrar algunos audios donde ambos se gritaban dijo. "Creo que fue otro de los momentos exagerados de la señorita Heard, no la quemé con un cigarrillo ni se lo lancé", dijo.

El famoso fue criticado por ser sarcástico al responder.

"Dijiste: 'ella se va a estrellar duro contra la pared' y abajo dices: 'solo puedo esperar que el karma opere y le quite el aliento'".

"Lo siento, estaba hablando ¿está bien?"

"Tu respóndeme las preguntas"

"Mientras usted sea feliz, señor", le respondió al abogado.

(Foto: oficial)

Depp también dijo que los mensajes previos como donde se refiere a un cuerpo quemado, era una referencia a "Monty Python" (un grupo de comedia que realizó varias películas británicas).

"Solo es humor abstracto e irreverente", dijo el actor.

"En otro contexto, la defensa cuestionó la afirmación de Depp, de haberse cortado el dedo con una botella con un texto que dice: "Ella es tan ambiciosa y tan desesperada por éxito y fama que probablemente por eso me atrapó, me corté la parte superior del dedo medio".

Acerca de esto Depp dijo: "Es simplemente la forma en la que lo dije, no significa que literalmente me haya cortado el dedo, a los 12 años encontré lo único que me daba paz, que era tocar guitarra".

Acerca de la columna de opinión que publicó Amber dijo: "Duele, sí, un dolor que ciega, fue como si alguien me golpeara la cabeza por detrás con una tabla.

Depp terminó su testimonio con una conversación entre él y Heard grabada luego de que una parte de su dedo fuera cercenada:

"Realmente pensé que iba a perder la vida, pensé que lo harías por accidente y te lo dije, dije 'Oh, Dios mio', lo pensé por primera vez", dijo Amber.

"Amber, perdí un dedo, ¡vamos!" contestó Depp.

"Dile al mundo, yo Johnny Depp, un hombre, también soy víctima de violencia doméstica, que es una pelea justa", dijo Amber.

En el mismo audio se logra escuchar la respuesta de Depp: "Sí, lo soy".

Una de los abogados dijo:

"¿Cuál es tu respuesta cuando la señorita Heard dijo: 'dile al mundo Johnny, yo, Johnny Depp, un hombre, soy víctima de violencia doméstica".

"Le dije es que sí, lo soy", contestó.