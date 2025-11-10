En el segundo año de gestión de Gisela Sánchez, el BCIE alcanza la calificación AA+

-

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) alcanzó la calificación AA+, otorgada por S&P Global Ratings (S&P). Esta mejora, de "AA" a "AA+", representa la cuarta acción positiva en 2025 por parte de las principales agencias internacionales.

¿Qué implica una calificación AA+?

De acuerdo con S&P, esta calificación refleja gestión prudente del riesgo y capacidad para cumplir con sus obligaciones.

Esto significa que, el banco puede acceder a financiamientos internacionales a menores tasas de interés, lo que se traduce en créditos competitivos para los países que son miembros.

Cada punto de mejora en la calificación representa ahorros en préstamos destinados a proyectos en áreas como infraestructura, salud, educación, energía e integración regional.

(Fotografía cortesía: Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE)

Factores que respaldaron la mejora

Entre las razones que motivaron la decisión de S&P destacan:

Solidez de capital y respaldo de los países miembros .

. Diversificación de la cartera de préstamos mediante Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEA) por 1,150 millones de dólares con CAF y CDB, y la próxima ejecución de un acuerdo con FONPLATA.

(EEA) por 1,150 millones de dólares con CAF y CDB, y la próxima ejecución de un acuerdo con FONPLATA. Historial de acreedor preferente durante más de una década.

Avances hacia un incremento general de capital con nuevos socios de alta calificación crediticia .

. Posición de liquidez y estrategia de fondeo con presencia internacional y emisiones con 99% de etiqueta ASG (ambiental, social y de gobernanza).

Este reconocimiento llega durante el segundo año de gestión de Gisela Sánchez. (Fotografía cortesía: BCIE)

“ Esta mejora a AA+ confirma nuestra fortaleza financiera y la confianza plena de nuestros miembros. Son excelentes noticias para los 15 países que conforman el BCIE, porque nos permitirá canalizar recursos en mejores condiciones y traducir esos beneficios en ahorros concretos para los presupuestos nacionales, ” Gisela Sánchez , presidente ejecutiva del BCIE.

Perspectiva internacional

La perspectiva asignada por S&P indica la expectativa de que los países miembros mantendrán su respaldo institucional y que el BCIE continuará con una gestión prudente del capital.

Con esta calificación, el Banco se coloca al nivel de economías como Estados Unidos, Austria, Nueva Zelanda y la República de China (Taiwán), su socio extrarregional.

Este resultado refuerza el papel del BCIE como socio financiero, capaz de seguir impulsando el desarrollo económico y social de Centroamérica y el Caribe.