En el segundo año de gestión de Gisela Sánchez, el BCIE alcanza la calificación AA+

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) alcanzó la calificación AA+, otorgada por S&P Global Ratings (S&P). Esta mejora, de "AA" a "AA+", representa la cuarta acción positiva en 2025 por parte de las principales agencias internacionales.
¿Qué implica una calificación AA+?
De acuerdo con S&P, esta calificación refleja gestión prudente del riesgo y capacidad para cumplir con sus obligaciones.
Esto significa que, el banco puede acceder a financiamientos internacionales a menores tasas de interés, lo que se traduce en créditos competitivos para los países que son miembros.
Cada punto de mejora en la calificación representa ahorros en préstamos destinados a proyectos en áreas como infraestructura, salud, educación, energía e integración regional.
Factores que respaldaron la mejora
Entre las razones que motivaron la decisión de S&P destacan:
- Solidez de capital y respaldo de los países miembros.
- Diversificación de la cartera de préstamos mediante Acuerdos de Intercambio de Exposición (EEA) por 1,150 millones de dólares con CAF y CDB, y la próxima ejecución de un acuerdo con FONPLATA.
- Historial de acreedor preferente durante más de una década.
- Avances hacia un incremento general de capital con nuevos socios de alta calificación crediticia.
- Posición de liquidez y estrategia de fondeo con presencia internacional y emisiones con 99% de etiqueta ASG (ambiental, social y de gobernanza).
Perspectiva internacional
La perspectiva asignada por S&P indica la expectativa de que los países miembros mantendrán su respaldo institucional y que el BCIE continuará con una gestión prudente del capital.
Con esta calificación, el Banco se coloca al nivel de economías como Estados Unidos, Austria, Nueva Zelanda y la República de China (Taiwán), su socio extrarregional.
Este resultado refuerza el papel del BCIE como socio financiero, capaz de seguir impulsando el desarrollo económico y social de Centroamérica y el Caribe.