Comité Pro Ciegos y Sordos realiza jornada clave de salud auditiva

Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, en alianza con Starkey Hearing Foundation, llevó a cabo una nueva Jornada de Donación de Auxiliares Auditivos, un esfuerzo que permitió brindar evaluaciones especializadas, entrega de dispositivos y acompañamiento profesional a personas con discapacidad auditiva de distintos departamentos y municipios del país.

Desde 2016, el Benemérito Comité y la fundación trabajan de forma conjunta para facilitar el acceso a tecnología auditiva, capacitar a técnicos y acercar servicios de salud auditiva a comunidades con limitaciones de acceso.

Tras la suspensión temporal de actividades en 2020, muchos pacientes permanecieron en lista de espera, lo que convirtió esta jornada en una oportunidad clave para avanzar en los procesos pendientes.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Más de 500 personas beneficiadas en 2025

La jornada de este año permitió atender a más de 500 personas, previamente evaluadas e identificadas por el programa. Además de recibir sus auxiliares auditivos, los pacientes serán acompañados por los centros regionales del Benemérito Comité, donde continuarán con seguimiento, mantenimiento y servicios complementarios.

Entre los apoyos disponibles se incluyen:

Educación inclusiva

Rehabilitación

Programa de Inclusión Laboral y Emprendimiento

“ Mas del 70% de las personas que hoy están siendo apoyadas son del interior del país, tenemos personas desde Izabal, Huehuetenango, Petén, etc. ” Allan Rousselin , director de Trabajo Social del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.

Esto permitirá que los beneficiarios participen en procesos de desarrollo personal y nuevas oportunidades de integración.

Participación de fundadores

El evento contó con la visita de Bill Austin y Tani Austin, fundadores de Starkey Hearing Foundation, quienes compartieron con los beneficiarios y el personal técnico. Su participación reforzó el compromiso de la alianza que busca ampliar el acceso a servicios auditivos en Guatemala.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Un trabajo conjunto con impacto nacional

La colaboración entre Starkey y el Benemérito Comité reafirma el objetivo de acercar servicios de salud auditiva a quienes los necesitan, apoyando su comunicación, interacción social y desarrollo. Los testimonios de las familias reflejan los cambios que se producen al recibir un auxiliar auditivo y la importancia de darle continuidad al programa.