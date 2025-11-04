Subdirector de la cárcel de Fraijanes II queda ligado a proceso

-

Este martes 4 de noviembre se desarrolló la audiencia de primera declaración en contra del subdirector de la cárcel de Fraijanes II, vinculado a la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18.

A puerta cerrada se desarrolló la audiencia de primera declaración en contra de Víctor Alveño, subdirector de la cárcel Fraijanes II.

El juzgado tercero, a cargo de Julio Vásquez Xol, desarrolló la audiencia, en la que el Ministerio Público acusó al subdirector de la cárcel del delito "Cooperación para la evasión".

La acusación es por la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18 de esa cárcel, la cual fue notificada por autoridades el 12 de octubre pasado.

El juez Vásquez Xol consideró que había elementos suficientes para ligar a proceso penal a Alveño, por lo que así lo resolvió. Además, le dictó prisión preventiva y dio al MP un plazo de investigación de tres meses.

Defiende inocencia

El subdirector habló con los medios de comunicación al concluir la audiencia. Alveño Insiste en que es inocente, que el Ministerio Público no tiene ninguna prueba en su contra y que está ligado al proceso únicamente por el cargo que desempeñaba.

"El MP no tienen ninguna prueba en contra, no tiene ningún indicio, cámaras, escuchas telefónicas, nada, lo único que me compromete es que estaba ejerciendo el cargo como encargado de ese puesto penal", dijo.

También pidió que investiguen bien, pues le parece curioso que el otro grupo (guardias del SP) sabían de la evasión. "Que investiguen bien bien a las personas que hicieron las denuncias, a otros compañeros, lo hicieron porque ya sabían", declaró.

Por último, hizo ver que él es un "chivo expiatorio" en el caso, pues no tenía ni dos meses de haber estado en el cargo como subdirector de la cárcel.

"Ni dos meses, ni dos meses llevaba a cargo de ese penal, las personas que lo hacen quieren señalar a un nuevo por así decirlo", finalizó.

Subdirector de la cárcel de Fraijanes II quedó ligado a proceso penal por la fuga de 20 pandilleros.



Insiste en que es inocente, que no colaboró con la fuga. Señala que no tenía ni dos meses de estar en el cargo.



La fuga

El 12 de octubre pasada, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

El Ministerio Público informó que la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Por este caso, ya fueron capturados 25 guardias del Sistema Penitenciario, el subdirector de la cárcel, mientras hay órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la ex viceministra Claudia Palencia y del exdirector del SP, Ludín Godínez.

Solo cuatro de los 20 pandilleros fugados han sido recapturados.