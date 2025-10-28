Subdirector de la cárcel de Fraijanes II habla de la fuga de los pandilleros

-

El subdirector de la cárcel, Fraijanes II, habló de la fuga de los pandilleros del Barrio 18, previo a la audiencia de primera declaración en su contra.

El 17 de octubre pasado, Victor Alveño, subdirector de la cárcel de Fraijanes II, fue capturado, acusado en la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18.

Este martes, fue trasladado hacia el juzgado Tercero de instancia penal, en donde se desarrollará la audiencia de primera declaración en su contra.

Previo a ingresar a la sala de audiencias, habló de la fuga.

"Exijo que investiguen bien porque solo con pruebas se puede aclarar bien (...) es gravísimo, por qué los cabecillas no están, los funcionarios", dijo al ser cuestionado sobre el caso.

Victor Alvaño, subdirector del centro Fraijanes II, habla previo a la audiencia de primera declaración.



Pide que investiguen bien, pues él solo hizo tres turnos en esa prisión.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/1tLzBGvD5i — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 28, 2025

Alveño dijo que tenía conocimiento que las cámaras de la cárcel sí funcionaban, además, negó estar implicado en la fuga, pues en Fraijanes II solo había hecho tres turnos.

Victor Alvaño cuestiona porqué supuestamente no servían las cámaras. "Si funcionaban, se supone que sí".



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/UcJcJYiR43 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 28, 2025

También dijo que en la requisa realizada el 8 de octubre estaban presentes todos los privados de libertad.

El subdirector de la cárcel de Fraijanes II, asegura que el 8 de octubre sí estaban todos los privados de libertad.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/8XU4qVMTkC — Dulce Rivera (@drivera_soy502) October 28, 2025

El subdirector está acusado de los delitos de Incumplimiento de deberes y cooperación para la evasión. El caso continúa bajo reserva, por lo que no habrá acceso a los medios de comunicación a la audiencia.