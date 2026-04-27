Summer Wine Fest reune vino y música en Ciudad Vieja

Recientemente se llevó a cabo el Summer Wine Fest en Tribu Terrace, un evento que reunió a asistentes alrededor del vino, la música y un entorno al aire libre con vistas a los volcanes.
Durante la jornada, distintas casas de vino participaron con estaciones de degustación, donde los asistentes recorrieron diversas etiquetas y conocieron nuevos perfiles en cada copa.
El evento se desarrolló al atardecer, integrando este momento como parte del ambiente para compartir. La propuesta incluyó música en vivo y cerró con la presentación de Tijuana Love, que acompañó el cierre de la actividad.
Cada entrada incluyó una copa conmemorativa y un pasaporte de degustación para acceder a las distintas estaciones de vino. Además, durante el evento se ofrecieron precios especiales en botellas.
El Summer Wine Fest se realizó en Ruta Nacional 14, en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, como una actividad que formó parte de las opciones de entretenimiento del fin de semana.