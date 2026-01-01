Calendario 2026: Lo que se viene en NBA, Fórmula 1, golf y tenis

-

El 2026 se perfila como un año cargado de actividad y emociones en el calendario deportivo internacional, especialmente en disciplinas de alto impacto mediático como la NBA, la Fórmula 1, el golf y el tenis. Tradicionalmente, el primer trimestre del año suele ser intenso y el próximo curso no será la excepción, con eventos clave que marcan el pulso de cada temporada y comienzan a definir a los protagonistas.

En la NBA, el inicio del año estará marcado por el tradicional Juego de Estrellas, que en 2026 tendrá como sede la ciudad de Los Ángeles, un escenario histórico para el baloncesto. A partir de ahí, la temporada regular entra en su recta decisiva, con los equipos luchando por asegurar su clasificación a los playoffs y mantener viva la ilusión de competir por el anillo de campeón.

Por su parte, la Fórmula 1 pondrá en marcha su campeonato mundial en marzo con una exigente trilogía de Grandes Premios. La temporada arrancará en Australia, continuará en China, en el circuito de Shanghái, y tendrá su tercera parada en Japón, tres citas que suelen marcar tendencias y empezar a perfilar a los pilotos y escuderías aspirantes al título.

El golf también tendrá un arranque destacado. En marzo se disputará el The Players Championship en Florida, uno de los torneos más prestigiosos del calendario. Posteriormente, en abril, llegará el tradicional Masters Tournament en Georgia, seguido por el PGA Championship, que en 2026 se celebrará en Pensilvania.

En el tenis, la acción comenzará fuerte desde enero con el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. En marzo, el Abierto de Miami volverá a captar la atención, antes de dar paso a uno de los torneos más esperados de la temporada: Roland Garros, en París.

Tanto la NBA como la Fórmula 1 se mantienen como dos de los deportes más seguidos a nivel global, con aficionados expectantes por el rendimiento de sus equipos y pilotos favoritos, quienes buscarán mejorar lo hecho en 2025 y arrancar el 2026 con resultados que los acerquen a la gloria deportiva.

Las fechas clave de los eventos de cada deporte:

NBA

15 de enero: Partido de la NBA en Alemania: Magic vs. Grizzlies.

13-15 de febrero: Juego de las Estrellas de la NBA 2026 en Los Ángeles.

12 de abril: Finaliza la temporada regular (juegan los 30 equipos).

18 de abril: Comienzan los playoffs.

1-30 de mayo: Finales de conferencia.

1-20 de junio: Finales NBA 2026.

1-30 de julio: Liga de Verano 2026 en Las Vegas.

Fórmula 1

6-8 de marzo: GP Australia.

13-15 de marzo: GP de Shanghai (Sprint).

27-29 de marzo: GP de Japón.

10-12 de abril: GP de Bahréin.

17-19 de abril: GP de Arabia Saudita.

1-3 de mayo: GP de Miami (Sprint).

22-24 de mayo: GP de Canadá (Sprint).

5-7 de junio: GP de Mónaco.

12-14 de junio: GP de España.

26-28 de junio: GP de Austria.

3-5 de julio: GP de Reino Unido (Sprint).

17-19 de julio: GP de Bélgica.

24-26 de julio: GP de Hungría.

21-23 de agosto: GP de Países Bajos (Sprint).

4-6 de septiembre: GP de Italia.

11-13 de septiembre: GP de Madrid.

25-27 de septiembre: GP Azerbaiyán.

9-11 de octubre: GP de Singapur (Sprint).

23-25 de octubre: GP de Austin.

1-2 de noviembre: GP de México.

6-8 de noviembre: GP de Brasil.

19-21 de noviembre: GP de Las Vegas.

27-29 de noviembre: GP de Catar.

4-6 de diciembre: GP de Abu Dabi.

Golf

12-15 de marzo: The Players Championship en Florida.

9-12 de abril: Masters Tournament en Georgia.

14-17 de mayo: PGA Championship en Pensilvania.

18-21 de junio: U.S. Open en Nueva York.

16-19 de julio: The Open Championship en Inglaterra.

20-23 de agosto: Tour Championship en Atlanta.

24-27 de septiembre: Presidents Cup en Chicago.

Tenis

18-31 de enero: Abierto de Australia

18-29 de marzo: Abierto de Miami

24 de mayo - 7 de junio: Roland Garros

29 de junio - 12 de julio: Wimbledon

13-23 de agosto: Abierto de Cincinnati

31 de agosto - 13 de septiembre: Abierto de Estados Unidos

24-29 de noviembre: Finales de la Copa Davis