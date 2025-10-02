Super Luna y otros eventos astronómicos se verán en octubre

Conoce las fechas en que se podrán ver estos acontecimientos en el cielo.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) dio a conocer los eventos astronómicos que se esperan para este mes.
El primero, será la Super Luna, la cual se podrá ver del 6 al 8 de octubre, ya que este satélite natural estará en su punto más cercano en su órbita alrededor de la Tierra y coincidirá con la fase de luna llena.
La noche del 22 de octubre, se tendrá la máxima actividad de lluvia de meteoros oriónidas, aunque dicho evento iniciará a partir del 2 de este mes y finalizará la noche del 12 de noviembre, pero en la mencionada fecha máxima se podrían ver hasta seis meteoros por hora, siendo visibles a partir de las 10 de la noche con dirección al este.
Si quieres ver al planeta Mercurio, en el atardecer del 29 de octubre se podrá observar al oeste de 6:00 a 6:40 de la tarde.
Otros planetas visibles
- Júpiter se verá junto a la Luna, la noche del 13 de octubre.
- El planeta Marte se observará igualmente a la par de la Luna, la noche del 18.
- El 19, una noche después, estará Venus junto a nuestro satélite natural.
- Y la noche del 23, quien estará a su lado será Mercurio.