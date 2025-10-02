Super Luna y otros eventos astronómicos se verán en octubre

-

Conoce las fechas en que se podrán ver estos acontecimientos en el cielo.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) dio a conocer los eventos astronómicos que se esperan para este mes.

El primero, será la Super Luna, la cual se podrá ver del 6 al 8 de octubre, ya que este satélite natural estará en su punto más cercano en su órbita alrededor de la Tierra y coincidirá con la fase de luna llena.

La Super Luna se verá durante tres noches seguidas. (Foto ilustrativa: istock)

La noche del 22 de octubre, se tendrá la máxima actividad de lluvia de meteoros oriónidas, aunque dicho evento iniciará a partir del 2 de este mes y finalizará la noche del 12 de noviembre, pero en la mencionada fecha máxima se podrían ver hasta seis meteoros por hora, siendo visibles a partir de las 10 de la noche con dirección al este.

La máxima actividad de lluvia de meteoros se verá la noche del 22 de octubre con dirección al este. (Foto ilustrativa: istock)

Si quieres ver al planeta Mercurio, en el atardecer del 29 de octubre se podrá observar al oeste de 6:00 a 6:40 de la tarde.

Otros planetas visibles

Júpiter se verá junto a la Luna, la noche del 13 de octubre .

se verá junto a la Luna, la noche del . El planeta Marte se observará igualmente a la par de la Luna, la noche del 18.

se observará igualmente a la par de la Luna, El 19 , una noche después, estará Venus junto a nuestro satélite natural.

, una noche después, estará junto a nuestro satélite natural. Y la noche del 23, quien estará a su lado será Mercurio.