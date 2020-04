Si vas de compras, estos objetos podrían estar contaminados

Es importante que tomes precauciones cuando visites un supermercado o comercio de alimentos, pues algunas superficies están expuestas a las bacterias, e incluso, coronavirus.

Aunque se cumplen las normas de aislamiento social, los comercios de alimentos son el punto de encuentro para cientos de personas y, tarde o temprano, necesitarás acudir a estos sitios para abastecerte.

Toma nota de cuáles son las superficies que debes evitar tocar cuando hagas tus compras, y si entras en contacto con ellas, deberás utilizar guantes o desinfectarlas.

La carreta:

La mayoría de comercios indica que desinfecta los carros de la compra con frecuencia, pero para disminuir el riesgo de contagio aún más, usa guantes o pasa una toallita desinfectante por el asa y por el interior del agarrador, antes de entrar al local.

Limpia bien la carreta antes de usarla o utiliza guantes. (Foto: PxHere)

Los estantes:

El virus puede sobrevivir días ahí, así que trata de tocar solo los productos que vas a llevarte.

Los estantes corren el riesgo de portar bacterias. (Foto: PxHere)

Las básculas:

Algunas gotas de saliva de personas que no llevan máscarillas podrían caer en estos aparatos a la hora de pesar las verduras, de manera que trata de no tocarla y límpiala con una toallita desinfectante, antes de usarla.

Manijas de los congeladores:

No hay otra forma de acceder a los productos en su interior y cientos de personas tocan estos agarradores todos los días, límpialas también. Usa guantes o desinfectate las manos después de tocarlas, según consejo del sitio de vida saludable, "Eat This, Not That".

Las manijas de los congeladores están expuestas. (Foto: PxHere)

Bolsas:

Es recomendable que laves las bolsas reutilizables, luego de pasearlas por la tienda y por la calle, lo puedes hacer a mano o en lavadora.

TE PUEDE INTERESAR: