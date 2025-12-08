Surge otro video del alcalde de Masagua minutos antes del ataque armado (video)

Los niños saludaban y hasta abrazaban a su alcalde minutos antes de que fuera asesinado.
Un nuevo video circula en las redes sociales, el cual muestra minutos antes de que se registrara el ataque armado contra Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla.
En las imágenes se observa cuando el jefe edil caminaba acompañado de su esposa en la aldea Obero, donde se llevaba a cabo un desfile navideño.
Ambos iban al frente de esta actividad, donde se les acercaban algunos niños de la localidad para saludarlos.
Incluso algunas personas adultas también se acercaban para saludarlo y abrazarlo, como muestras de afecto.
Mira aquí el video:
Nelson Luciano Marroquín Marroquín fue herido minutos más tarde la noche del pasado sábado 6 de diciembre tras un ataque armado.
El alcalde fue atendido por los socorristas, quienes indicaron que al ser trasladado al Hospital Nacional de Escuintla, falleció por la gravedad de las heridas.