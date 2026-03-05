Versión Impresa
Ataque armado en la Roosevelt deja una persona fallecida y una herida

  • Por Reychel Méndez
05 de marzo de 2026, 14:49
Una persona fue trasladada y otra perdió la vida tras ataque armado. (Foto Ilustrativa: iStock)

Tras escuchar detonaciones de arma de fuego los conductores llamaron a los bomberos quienes trasladaron a una persona a un centro asistencial y otra quedó fallecida en la cinta asfáltica.

Un ataque armado se reportó en la calzada Roosevelt y 19 calle, de la zona 7 capitalina. Tras el hecho se presentaron al lugar los Bomberos Voluntarios, quienes trasladaron a una persona a un centro asistencial, mientras se quedaron atiendiendo a un hombre en la cinta asfáltica. 

Tras intentar estabilizarlo por varios minutos, el hombre dejó de presentar signos vitales, por lo que la Policía Nacional Civil procedió a acordonar el área. 

El incidente ocupa carriles hacia occidente por lo que las autoridades de tránsito habilitaron un carril reversible y se regula el tránsito mientras autoridades realizan diligencias. 

Los socorristas intentaron reanimarlo pero el hombre dejó de presentar signos vitales. (Foto: CVB)
